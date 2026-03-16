La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

A peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a convaincu Mostafa Mohamed (28 ans) de rester chez les Canaris.

Vahid Halilhodžić semble déjà peser sur les décisions du FC Nantes. Selon des informations d’Africafoot, le technicien bosnien aurait convaincu l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed de poursuivre son aventure chez les Canaris, malgré plusieurs approches insistantes venues d’Égypte.

Pyramids FC a tenté sa chance

Ces dernières semaines, Pyramids FC a tenté de recruter Mostafa Mohamed pour renforcer son attaque avant la prochaine saison. Dans un premier temps, les dirigeants du club égyptien ont approché l’entourage du joueur avec une proposition salariale équivalente à celle qu’il perçoit actuellement à Nantes. Une offre qui n’a pas suffi à convaincre l’international des Pharaons, désireux de poursuivre sa carrière en Europe. Face à ce premier refus, Pyramids FC est revenu à la charge avec une offre revue à la hausse, proposant un salaire supérieur d’environ 10 %. Là encore, la réponse du buteur est restée claire : il ne souhaite pas quitter le FC Nantes.

L’effet Halilhodzic

Cette décision s’explique en grande partie par l’arrivée récente de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes. Le nouvel entraîneur aurait rapidement échangé avec Mostafa Mohamed au sujet de son rôle dans l’équipe et de ses perspectives pour la saison à venir. Des discussions qui ont visiblement rassuré l’attaquant de 28 ans sur sa place dans le projet nantais. Le buteur, également courtisé récemment par Al Ahly SC, croit en la possibilité de se relancer pleinement en Ligue 1 sous les ordres du technicien bosnien.

Un tremplin vers un plus grand club

Dans l’entourage du joueur, l’objectif reste clair : réussir une grosse saison avec Nantes pour attirer l’attention de clubs européens plus ambitieux. Mostafa Mohamed espère ainsi retrouver son meilleur niveau, augmenter sa valeur sur le marché des transferts et franchir un nouveau cap dans sa carrière dans les prochaines années. Pour l’instant, malgré l’insistance de Pyramids FC, l’attaquant égyptien reste déterminé à poursuivre l’aventure avec les Canaris. Une première petite victoire pour Vahid Halilhodzic, qui commence déjà à imposer son influence au FC Nantes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)