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FRANCE

FC Nantes : déjà un très gros coup dur pour Halilhodžić en vue du maintien

Par William Tertrin - 15 Mar 2026, 17:10
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Vahid Halilhodžić est de retour sur le banc du FC Nantes dans une mission claire : sauver le club de la relégation. Le technicien bosnien, âgé de 73 ans, a été nommé entraîneur jusqu’à la fin de la saison alors que les Canaris sombrent en bas du classement de Ligue 1.

Les barrages, et c’est tout ?

Ce vendredi, lors de sa première conférence de presse depuis son retour, Halilhodžić n’a pas tourné autour du pot : « l’objectif, c’est d’être barragiste », a‑t‑il affirmé, laissant entendre que le barrage pour le maintien en Ligue 1 est la seule ambition réaliste pour les semaines à venir.

Mais « Coach Vahid » a également évoqué l’idée « de faire plus… », laissant planer une petite porte ouverte vers des ambitions supérieures avec un maintien direct. Mais cette éventualité semble désormais retiré des radars, avec la victoire de Nice contre Angers samedi soir (2-0).

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« Bon, et bien c’est réglé, ce sera uniquement le barrage en seul objectif. Vahid parlait vendredi de « barrages et pourquoi pas plus ». Le « pourquoi pas plus » s’envole ce soir », a noté le suiveur nantais Emmanuel Merceron sur X. En effet, le 15e est désormais Le Havre (26 points) qui se trouve à 9 points du FCN au bout de 25 journées.

Une situation sportive critique

Le FC Nantes, de son côté, pointe actuellement à la 17ᵉ place du championnat, juste au‑dessus de la zone de relégation directe, et à seulement quelques points de la zone de barrage. Dans ce contexte, la lutte pour le maintien est le grand défi qui s’annonce pour les Canaris.

Les Nantais ont vécu une saison marquée par plusieurs changements d’entraîneur : après le licenciement de Ahmed Kantari, Vahid Halilhodžić a été rappelé pour insuffler son expérience et son caractère bien connus.

Premier revers pour Halilhodžić

Connu pour son tempérament explosif et sa rigueur, Halilhodžić a déjà commencé à imposer une intensification du travail à l’entraînement depuis son retour. Il a notamment multiplié les séances de foncier et les exigences physiques pour secouer un groupe en manque de résultats.

Son message est simple : la priorité absolue est de garder le club en Ligue 1 via une place de barragiste, et ses ambitions d’aller peut-être un peu plus loin viennent donc d’être piétinées.

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