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FRANCE

FC Nantes : Halilhodžić a pris une première décision forte qui change déjà la vie du vestiaire

Par William Tertrin - 14 Mar 2026, 08:00
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Vahid Halilhodžić n’a pas attendu longtemps pour imposer ses principes au FC Nantes. Et il a pris une première décision qui pourrait bien peser pour son premier match contre Strasbourg.

À peine revenu sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodžić n’a pas perdu de temps. Arrivé pour tenter de sauver un club en grande difficulté en Ligue 1, l’entraîneur franco-bosnien a déjà changé plusieurs habitudes dans le quotidien du groupe nantais. Et la première transformation concerne la vie collective à la Jonelière.

Des joueurs plus présents au centre d’entraînement

Depuis sa prise de fonctions, le technicien de 73 ans a demandé davantage d’investissement et de présence à ses joueurs. Concrètement, les journées s’allongent au centre d’entraînement de la Jonelière, où le groupe passe désormais beaucoup plus de temps ensemble.

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Selon L’Équipe, jeudi soir, après l’entraînement, les joueurs nantais ne sont pas rentrés immédiatement chez eux. Le groupe est resté dîner sur place, dans une ambiance sûrement studieuse mais conviviale. L’objectif : renforcer la cohésion tout en préparant les prochaines échéances.

Joindre l’utile à l’agréable

Après le repas, les joueurs ont regardé ensemble la première période du match entre Rijeka et le RC Strasbourg Alsace (1-2), disputé en huitième de finale aller de la Ligue Conference.

Une séance vidéo improvisée, mais loin d’être anodine. Car le Racing sera le prochain adversaire des Canaris en championnat, le 22 mars. Dans la situation actuelle du club, ce rendez-vous pourrait déjà peser lourd dans la lutte pour le maintien.

Un match déjà ciblé par Halilhodžić

Fidèle à son franc-parler, “Coach Vahid” a déjà annoncé la couleur : ce duel face à Strasbourg sera « un match décisif » pour la suite de la saison. Revenu aux commandes du club pour remplacer Ahmed Kantari, Halilhodžić doit relancer une équipe mal classée et engluée dans une spirale négative.

Sa méthode semble déjà claire : intensité à l’entraînement, exigence permanente… et surtout recréer un esprit de groupe. En obligeant ses joueurs à vivre davantage ensemble, à analyser collectivement les adversaires et à partager ces moments en dehors du terrain, l’entraîneur nantais espère déclencher l’étincelle.

Car dans la mission maintien du FC Nantes, chaque détail peut désormais faire la différence.

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