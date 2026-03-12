À LA UNE DU 12 MAR 2026
FC Nantes : les 3 enseignements du premier entraînement de Halilhodžić

Par Louis Chrestian - 12 Mar 2026, 11:33
Le nouveau chapitre du FC Nantes a officiellement commencé. Mercredi matin, Vahid Halilhodžić a dirigé son tout premier entraînement au Centre sportif de la Jonelière.

Entre discours direct, intensité à l’entraînement et premiers signes de cohésion, cette première séance donne déjà un aperçu de la méthode Halilhodžić. Voici les trois grands enseignements de ce premier rendez-vous avec le groupe nantais.

1. Travail et intensité : la méthode Halilhodžić est lancée

Le message du nouvel entraîneur des Canaris est clair : le travail sera au cœur du projet.

Dès les premières heures, le ton a été donné. Selon plusieurs échos du centre d’entraînement relayés par le compte X PropheteRond, la reprise s’est faite sur un rythme soutenu.

« À peine arrivé, séances doublées et longue explication sur ce à quoi ressemblera la fin de saison.
C’est la fin du Club Med, des parties de Uno endiablées, et des stages où on s’amuse à taper dans la balle. »

Connu pour sa rigueur et son exigence, Vahid Halilhodžić veut rapidement remettre son groupe au niveau physique et mental nécessaire pour assurer le maintien.

Une méthode directe, parfois brutale, mais qui a déjà porté ses fruits dans plusieurs clubs et sélections.

2. Un groupe à l’écoute et des cadres déjà concernés

Deuxième enseignement : l’attitude du groupe nantais.

D’après les images publiées par le FC Nantes, plusieurs joueurs semblaient déjà très attentifs et concernés par les consignes du nouveau coach.

La séance a notamment commencé par un moment symbolique : les joueurs réunis en cercle autour de Halilhodžić, écoutant attentivement ses premières directives.

Certains cadres ont même affiché un visage plus détendu et motivé. Parmi eux :

  • Francis Coquelin
  • Rémy Cabella
  • Matthis Abline

Des signes encourageants pour un groupe qui doit rapidement retrouver confiance après une saison compliquée.

3. Un staff structuré et une relation apaisée avec la direction

Troisième élément marquant : l’organisation du staff et l’ambiance autour du club.

Pour l’accompagner dans sa mission, Vahid Halilhodžić est arrivé avec son fidèle adjoint Patrick Collot.

Mais pour faciliter l’intégration et la gestion d’un groupe de 29 joueurs, le nouvel entraîneur a aussi choisi de conserver plusieurs membres du staff précédent de Ahmed Kantari :

  • Stéphane Mangione, adjoint chargé des attaquants
  • Gilles Marambaud, préparateur physique
  • Faouzi Amzal, entraîneur des gardiens

L’avenir d’Eric Blahic, doté d’une grande expérience en Ligue 1, restait encore incertain.

Mais surtout, un détail n’est pas passé inaperçu : l’entente semble déjà excellente avec la direction du club.

Les sourires échangés à l’entraînement entre Halilhodžić, Franck Kita et son père Waldemar Kita laissent entrevoir un climat beaucoup plus serein autour du club.

Un nouvel espoir pour Nantes

Après une saison compliquée, ce premier entraînement marque peut-être le début d’un nouveau cycle pour le FC Nantes.

Rigueur, travail et cohésion : les premières images de l’ère Halilhodžić ont déjà redonné un peu d’espoir aux supporters nantais.

Reste désormais à savoir si cette révolution annoncée sur le terrain se traduira rapidement par des résultats en championnat.

