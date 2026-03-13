FC Nantes : le maintien déjà célébré en interne, Halilhodžić gâche la fête

À la suite d’une nouvelle crise sportive, le FC Nantes traverse l’une de ses périodes les plus tumultueuses depuis plusieurs saisons. Après trois changements d’entraîneur en moins d’un an, le club a décidé de rappeler Vahid Halilhodžić comme homme de dernier recours pour tenter d’éviter une relégation qui devient chaque semaine plus imminente.

Un vestiaire en confiance

Et selon des échos internes relayés par Emmanuel Merceron sur X, le climat dans l’effectif et au sein du club est étrange : une forme de confiance presque naïve dans la capacité de Nantes à se maintenir, quel que soit l’entraîneur. « En interne au FC Nantes tout le monde est reboosté et est persuadé que le club va se maintenir avec ce 3ème changement d’entraineur en 9 mois. Préparer la L2 ? « pas la peine, on va se maintenir ». Prendre un 4ème coach en 1 an en juin prochain ? « On s’en fout, on sera maintenu. », a-t-il posté.

Ce ton résolument optimiste — certains diraient fataliste — illustre une forme de croyance interne dans l’influence d’un simple changement de tête, malgré une position au classement très fragile (17ᵉ de Ligue 1) et une spirale de résultats négative.

Le discours de Vahid : un contraste marqué

Présenté officiellement ce vendredi comme nouvel entraîneur du FC Nantes pour la fin de saison, Vahid Halilhodžić a livré un discours beaucoup plus réaliste — et combatif — face aux médias. Lors de sa première conférence de presse, il n’a pas cherché à masquer l’ampleur de la tâche :

« Je suis venu pour essayer de sauver le club. Quand vous regardez le classement, c’est de la folie. C’est presque mission impossible, je suis venu pour tenter un exploit. Partout où je suis passé, j’ai eu des résultats. Et je suis venu parce qu’à chaque fois, il y a 30 000 personnes à la Beaujoire. Le premier objectif, c’est une place de barrage, le second, de faire plus. »

Ce discours tranche avec le discours collectif rapporté en interne : Vahid ne parle pas d’assurer simplement le maintien, il parle d’« essayer » de sauver un club en difficulté, pointant la situation délicate dans laquelle il arrive. Lorsqu’il a été interrogé sur ses chances réelles de maintien, le technicien n’a pas donné de pourcentage mais a clairement souligné l’importance des prochains matchs clés :

« À combien de chances estimez-vous vos espoirs de maintien ? Je vous le dirai après le match de Strasbourg. Ce sera un match décisif. Je n’ai pas peur. Il faut enchaîner pour avoir une spirale positive. Là, elle est tellement négative… Il faut des guerriers, de l’agressivité. »

Ce constat met en lumière une ambition claire : raviver l’agressivité et le caractère du groupe, au lieu de se contenter d’un optimisme de surface.

Contradictions entre discours interne et stratégie sportive

L’écart entre le fatalisme optimiste du vestiaire — où l’on semble presque certain de se maintenir quoi qu’il arrive — et le réalisme combatif du nouvel entraîneur face aux médias est frappant et pourrait bien devenir un élément central de la suite de la saison. « Après, il faut saluer le charisme de Vahid quand même, qui tel un Courbis, est capable de faire rentrer dans la tête de tout le monde (joueurs, dirigeants, supporters, administratifs) que cette équipe de branqu’ au pire parcours de l’histoire du FC Nantes est capable de battre tout le monde. Et ça, c’est déjà très fort », a souligné Merceron.

Alors que Nantes reste englué dans la zone de relégation directe, Halilhodžić a posé les jalons d’un discours axé sur la nécessité d’un travail intense et d’une réaction immédiate, c’est-à-dire une prise de responsabilité, plutôt qu’une confiance aveugle dans le cycle des entraîneurs.