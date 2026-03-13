FC Nantes : Abline, Kita, Rothen… Halilhodžić a recadré du monde pour son grand retour

Pour sa première conférence de presse depuis son retour au FC Nantes, Vahid Halilhodžić n’a pas fait dans la dentelle face aux médias, et plusieurs personnes ont été recadrées.

Le retour de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes ne passe pas inaperçu. À 73 ans, l’entraîneur bosnien revient pour une mission très claire : tenter de sauver le club de la relégation en Ligue 1 après une saison très compliquée.

Lors de sa conférence de presse de présentation, l’ancien sélectionneur du Maric n’a pas mâché ses mots, livrant un long discours sur les raisons de son retour, sa mission, ses joueurs et ses détracteurs notamment.

« C’est mon club » : Vahid explique son retour

L’entraîneur nantais a d’abord expliqué pourquoi il avait finalement accepté de revenir sur le banc des Canaris.

« C’est mon club. Pourquoi je reviens ? Beaucoup de gens se posent la même question. Mes amis m’ont dit qu’ils ne comprenaient pas. Au départ, quand on m’a contacté, j’ai dit niet ! Puis ils ont insisté. J’adore ce club. J’ai beaucoup d’amis ici. J’étais déjà venu il y a quelques années. Il y avait eu une tragédie (la mort de Sala). On dit que je suis dépassé… On m’a volé trois Coupes du monde. J’ai mon caractère, je suis fier de ça. La dernière fois que je suis parti de Nantes, ce n’était pas à cause des résultats. Je suis parti sans indemnité. Je reviens pour le FC Nantes. Pour essayer de sauver le club. Quand on regarde le classement… Les prochains matchs, ce n’est pas cadeau. C’est presque mission impossible. »

Et pour détailler son plan pour sauver le club, « coach Vahid » a promis du lourd.

« Je suis venu ici pour Nantes, pour les joueurs. S’ils veulent jouer en D2… ils perdront toute crédibilité. Ce ne sera pas facile avec moi, on va travailler. J’ai vu beaucoup de choses à améliorer. Vous savez, cette situation dure depuis des années. L’environnement, vous le connaissez bien. Peut-être que certains joueurs se sont laissés aller. Ils ne sont pas habitués à gagner. Il faut dire la vérité. On va tenter. Je promets du travail. Vous pouvez interroger les joueurs. Certains ont des noms plus compliqués que le mien (sourire). On n’a pas le temps, on doit se comprendre tout de suite. On doit faire plusieurs exploits pour se sauver. Ce sera difficile. »

Le message envoyé à Abline

Le technicien a également évoqué l’attaquant « vedette » du club, Matthis Abline, qu’il veut aider à progresser dans cette fin de saison. Et il ne l’a pas ménagé face aux médias…

« On me dit qu’Abline est un bon joueur. Mais il a mis 4 buts. Je le taquine, moi j’ai mis 4 buts dans un match ! Je dois l’aider. Il a beaucoup de qualités. Je suis là pour les aider, pour qu’ils progressent. Je repense à Emiliano Sala. Ce n’était pas le même à mon arrivée. »

Un contrat très court : seulement 9 matchs

Halilhodžić a aussi expliqué que son retour à Nantes ne durerait pas au-delà de la fin de saison.

« Je suis venu pour le FC Nantes. Rester après cette saison ? Impossible. Je suis là pour 9 matchs. Pourquoi pas plus ? Non. Je suis venu ce matin à 7h30, je vais partir vers 21h. Qui peut tenir ça ? Je dois vivre ici, je dois voir mes petits-enfants. J’ai ma femme. »

Sa réponse très sèche à Jérôme Rothen

Le retour de l’entraîneur a également suscité des critiques, notamment de la part de Jérôme Rothen, qui estime que le technicien pourrait être « largué ». Une sortie qui a fait réagir Vahid Halilhodžić.

« Humainement et intellectuellement, c’est tellement bas. Vahid est un peu au-dessus de ça… Je connais cette musique. Je suis encore vivant. Je suis le bienvenu partout. Des gens racontent des conneries. Je suis étonné que des gens écoutent ça. Mais je suis vivant. On a dit que j’étais un guignol, mais je suis fier de mon travail. Mais il y a des choses… Trois Coupes du monde… Je ne sais pas combien de propositions j’ai pu recevoir. »

Outre Abline ou encore Rothen, Halilhodžić a aussi glissé un message subtil à ses supérieurs, assurant qu’il « ne travaille pas pour la direction, je travaille pour le FC Nantes ». Concernant le propriétaire Waldemar Kita, il a là aussi été très clair : « C’est le patron. Mais le FCN appartient à beaucoup de monde, un peu à moi, un peu aux supporters… ».

Avec seulement quelques matchs pour inverser la tendance, Vahid Halilhodžić s’est donc lancé dans ce qu’il décrit lui-même comme une « mission presque impossible » pour sauver le FC Nantes. Et sa première conférence de presse a en tout cas donné le ton.

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