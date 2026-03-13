FC Nantes : le choix de Kita avec Vahid Halilhodžić provoque déjà une tempête

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le retour de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes ne passe clairement pas inaperçu. Depuis l’annonce de sa nomination pour remplacer Ahmed Kantari, les critiques pleuvent dans les médias.

Deux voix bien connues du paysage footballistique français, Pierre Bouby et Jérôme Rothen, ont sévèrement attaqué ce choix, jugé incompréhensible et totalement déconnecté de la réalité actuelle du club.

« Une décision stupide » : Pierre Bouby démonte le choix du FC Nantes

Sur un ton très direct, Pierre Bouby n’a pas mâché ses mots concernant l’arrivée de Vahid Halilhodžić.

Selon lui, cette décision du club nantais n’a aucun sens sportif, surtout dans le contexte actuel.

« Ça fait longtemps que je fais de la télé. À chaque fois je fais mes analyses avec du bon sens. Et du bon sens à Nantes dans cette décision-là… ça fait longtemps que je n’en a pas vue une aussi stupide. »

L’ancien milieu de terrain estime que le problème ne vient pas forcément du technicien bosnien lui-même, mais du timing et du profil choisi pour redresser une équipe jeune et fragile.

Pour lui, Ahmed Kantari aurait dû être maintenu.

« Amed a fait ce qu’il pouvait. Je ne l’aurais pas viré. Quel sens tu donnes en prenant Vahid ? »

Bouby va même plus loin en critiquant la direction du club :

« Je ne veux pas lui manquer de respect mais ils sont dirigés par des pitres. C’est n’importe quoi ce qu’ils font. »

« Un père fouettard aujourd’hui, c’est ridicule »

Pierre Bouby met aussi en avant le décalage générationnel entre l’entraîneur de 73 ans et l’effectif nantais.

Selon lui, l’image autoritaire de Halilhodžić n’est plus adaptée au football moderne, surtout avec de jeunes joueurs.

« Coach Vahid fait peur à des joueurs de 35 ou 40 ans. Les jeunes ne savent même pas qui il est. Le décalage de génération est dingue. »

Il rappelle également que le technicien bosnien n’est pas réputé pour ses innovations tactiques.

« Il n’est pas réputé pour être un fin tacticien non plus. Ce n’est pas Guardiola. Aller chercher un père fouettard maintenant, c’est complètement ridicule. »

Malgré tout, l’ancien entraîneur des Canaris aura neuf matchs pour faire mentir ses détracteurs et tenter de sauver le club.

Jérôme Rothen enfonce le clou : « Il était déjà dépassé il y a 20 ans »

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a lui aussi exprimé de gros doutes.

L’ancien international français n’a pas été tendre avec l’entraîneur bosnien.

« Il y a 20 ans, Vahid Halilhodžić était déjà dépassé. Donc j’imagine que 20 ans après, à 73 ans, il va être largué. »

Même s’il reconnaît que l’entraîneur a déjà réussi des opérations maintien dans le passé, Rothen estime que la mission s’annonce particulièrement difficile.

Le consultant pense toutefois que l’impact psychologique pourrait fonctionner à court terme.

« On sait que la prise de conscience du groupe avec Vahid Halilhodžić aura lieu. Ça peut marcher sur quelques matchs. »

Un choix qui interroge sur le projet du FC Nantes

Au-delà de l’entraîneur, Jérôme Rothen pointe surtout du doigt la gestion globale du club par le président Waldemar Kita.

Selon lui, le manque de vision sportive plonge progressivement le club dans une situation inquiétante.

« Le problème c’est : quel est le projet dans ce club avec Kita ? Tu as l’impression qu’il veut du mal au club. »

Entre critiques médiatiques et pression sportive, le retour de Vahid Halilhodžić démarre dans un climat extrêmement tendu.

Reste désormais à savoir si l’entraîneur bosnien parviendra à faire taire les critiques sur le terrain lors des dernières journées décisives de la saison.