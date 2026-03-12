FC Nantes : Halilhodžić déjà condamné, les supporters prédisent le pire

Alors que Vahid Halilhodžić doit attendre jusqu’au 22 mars pour diriger son premier match avec le FC Nantes, les supporters nantais ont déjà leur propre opinion de la suite de la saison.

Le FC Nantes traverse une période sportive particulièrement délicate. À neuf journées de la fin de la saison de Ligue 1, l’équipe se retrouve 17e du championnat, dans la zone de relégation, ce qui a poussé la direction du club à procéder à un nouveau changement sur le banc.

Via un sondage publié sur notre X récemment, on a donc tenté de mesurer l’opinion des supporters sur la capacité de Vahid Halilhodžić à inverser cette situation tendue. Les résultats sont éloquents :

Oui : 31,8 %

Non : 53,6 %

Ne se prononce pas : 14,6 %

Alors que l’ancien international bosnien revient pour tenter de maintenir les Canaris en Ligue 1, plus de la moitié des votants (53,6 %) doutent de sa capacité à sauver le club et enterrent déjà une perspective de maintien, tandis qu’un peu moins d’un tiers lui accorde leur confiance et près de 15 % préfèrent rester prudents.

Un choix fort dans un contexte difficile

La direction nantaise a récemment décidé de mettre un terme à la collaboration avec Ahmed Kantari, après une série de résultats insuffisants qui ont laissé le club dans une position délicate au classement. Pour remplacer Kantari, le club a fait appel à une figure bien connue des supporters : Vahid Halilhodžić, qui a déjà évolué comme joueur pour Nantes dans les années 1980 et entraîné le club lors de la saison 2018‑2019.

À 73 ans, Halilhodžić reprend du service après plusieurs années loin des bancs de Ligue 1. Il avait notamment dirigé la sélection marocaine jusqu’en 2022 avant de mettre un terme à sa carrière d’entraîneur, jusqu’à ce que le FC Nantes ne fasse appel à lui.

Entre expérience et scepticisme

Le choix de rappeler Halilhodžić suscite un mélange d’espoirs et de réserves. D’un côté, le technicien est apprécié pour son expérience et sa connaissance du club, deux éléments que certains supporters estiment utiles dans la lutte pour le maintien. C’est d’ailleurs peut-être l’opinion exprimée par près de 32 % des participants à ton sondage.

De l’autre côté, le scepticisme règne. Un peu plus de la moitié des votants pensent que même avec l’arrivée d’une figure historique du club, la mission maintien reste trop compliquée à remplir dans un contexte où chaque point compte pour éviter la relégation. Cette perception reflète aussi une saison marquée par l’instabilité et les difficultés sur le terrain.

Un retour déjà en action

Depuis son arrivée, Halilhodžić a déjà dirigé sa première séance d’entraînement avec l’équipe, sous le regard des dirigeants du club. Il s’est montré très impliqué, insistant sur la nécessité d’un engagement collectif pour remonter au classement.

Le technicien devrait faire ses débuts en match officiel le 22 mars face à Strasbourg, une équipe solide qui pourrait constituer un premier test sérieux de la capacité de Halilhodžić à impulser un nouvel élan.

Ce que pensent les supporters

Les réactions autour de cette nomination sont variées : certains voient en Halilhodžić une chance de dynamiser l’équipe et de tirer le meilleur de l’effectif, tandis que d’autres restent réservés, estimant que le temps est un facteur clé trop court pour changer drastiquement la trajectoire des Canaris.

Une minorité croit encore au miracle, une majorité reste dubitative, et une petite partie préfère observer avant de se prononcer.

Une mission délicate mais symbolique

Revenir au FC Nantes à un moment critique de la saison est un défi que peu d’entraîneurs accepteraient à ce stade. Pour Halilhodžić, il s’agit à la fois d’une mission sportive, pour éviter la relégation, et d’une mission symbolique, pour un club qu’il connaît bien et qui traverse sa période la plus compliquée depuis plusieurs années.

Les prochaines semaines — et surtout les prochains résultats — devraient en dire long sur sa capacité à concrétiser son objectif : rester en Ligue 1. Pendant ce temps, le sondage sur X montre que les supporters sont davantage sceptiques que confiants, donnant à ce retour une dimension humaine et passionnelle qui fait le sel du football français.