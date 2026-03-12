FC Nantes : Halilhodžić va tout bouleverser, la révolution est lancée !

Le FC Nantes a décidé de frapper fort pour tenter de sauver sa saison. Le retour de Vahid Halilhodžić sur le banc nantais est désormais officiel, et il s’annonce déjà comme l’un des tournants majeurs de cette fin de championnat.

À 73 ans, l’ancien sélectionneur du Maroc devient tout simplement l’entraîneur le plus âgé de l’histoire de la Ligue 1 à diriger une équipe en compétition officielle. Une statistique symbolique qui en dit long sur l’urgence de la situation à Nantes.

Son premier match pour ce grand retour aura lieu le 22 mars, à la Beaujoire, lors de la réception du RC Strasbourg Alsace. Et une chose est sûre : l’ère Halilhodžić commence déjà à se faire sentir.

Fin du « Club Med » à la Jonelière

D’après plusieurs échos venus du centre d’entraînement et relayés par le compte X PropheteRond, le ton a été donné dès les premières heures.

« À peine arrivé, séances doublées et longue explication sur ce à quoi ressemblera la fin de saison.

C’est la fin du Club Med, des parties de Uno endiablées, et des stages où on s’amuse à taper dans la balle. »

Autrement dit : place au travail et à l’intensité.

Le technicien bosnien, connu pour sa rigueur et son exigence, entend rapidement remettre son groupe au niveau physique et mental nécessaire pour survivre dans l’élite. Une méthode directe, parfois brutale, mais qui a déjà porté ses fruits dans le passé.

A peine arrivé, séances doublées et longue explication sur ce à quoi ressemblera la fin de saison.

C'est la fin du Club med, des parties de Uno endiablées, et des stages où on s'amuse à taper dans la balle.

Rien ne dit que ça marchera mais au moins ça va courir ! pic.twitter.com/v8cRyTY9eP — Le prophète du ballon rond (@PropheteRond) March 11, 2026

Une mission maintien sous haute pression

Car la situation est critique pour le FC Nantes.

Les Canaris traversent une saison catastrophique, aussi bien sur le plan des résultats que dans le contenu proposé sur le terrain. Manque d’intensité, manque d’idées, manque de caractère : autant de défauts qui ont progressivement éloigné les supporters de leur équipe.

Et c’est précisément là que commence la mission Halilhodžić.

L’ancien coach du Paris Saint-Germain ou encore du Lille OSC devra non seulement assurer le maintien, mais aussi redonner une identité à cette équipe.

Réconcilier Nantes avec son public

Au-delà du classement, l’objectif est clair : réconcilier le club avec ses supporters.

À Nantes, le public attend un football fidèle à l’ADN historique du club : mouvement, intensité et générosité. Pour l’instant, cette équipe en est loin. Mais avec Halilhodžić, les choses pourraient rapidement changer.

Reste désormais à savoir si ce électrochoc suffira à relancer les Canaris dans la dernière ligne droite de la saison.

Une chose est certaine : avec Vahid Halilhodžić, Nantes ne sera plus en vacances.