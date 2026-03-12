FC Nantes : Vahid Halilhodzic pourra-t-il sauver les Canaris de la Ligue 2 ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat autour de l’arrivée annoncée de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes.

« Une très bonne option »

« Le choix de Vahid Halilhodzic pour remplacer Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes m’apparaît comme une option particulièrement crédible dans le contexte actuel. Le technicien bosnien connaît parfaitement la maison jaune et verte : il a déjà joué puis entraîné le club et garde un attachement fort aux Canaris, dont il reste un véritable amoureux. Cette connaissance de l’environnement nantais, mais aussi de la famille Kita pourrait faciliter une prise de fonction immédiate dans un moment où chaque minute compte.

Surtout, Halilhodzic est réputé pour sa méthode exigeante et son autorité naturelle, deux éléments qui pourraient ramener de la rigueur et de la discipline dans un vestiaire qui semble en manquer depuis plusieurs mois. Habitué à redresser des situations compliquées au cours de sa carrière, il possède l’expérience et le caractère pour provoquer l’électrochoc attendu et tenter de sauver le FC Nantes d’une relégation en Ligue 2. Avec Coach Vahid, les murs de la Jonelière vont trembler ! »

Bastien AUBERT

« Cette équipe de Nantes semble déjà condamnée »

« La nomination Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes est vraiment l’ultime sursaut pour tenter d’éviter une relégation qui semble pourtant de plus en plus inévitable. Les dirigeants nantais sont à bout d’idées, et cette option semble être leur dernière carte jouée. Halilhodžić connaît bien le club pour y avoir joué et déjà entraîné lors de la saison 2018‑2019, mais le contexte sportif et la crise structurelle actuelle dépassent de loin une simple succession sur le banc.

Rien ni personne ne garantit réellement que ce changement aura l’effet escompté. Le FC Nantes joue bien trop avec le feu ces dernières années, accumulant changements de coachs, résultats calamiteux et manque de cohésion sur et en dehors du terrain. Le retour du « Coach Vahid » peut offrir un rafraîchissement psychologique, mais il ne résout pas les problèmes plus profonds d’un effectif mal équilibré et d’une dynamique collective très négative. Cette équipe de Nantes semble déjà condamnée, et l’urgence n’est plus simplement tactique, c’est une chute libre à laquelle rien ni personne ne semble pouvoir mettre fin, même avec un technicien de l’expérience de Halilhodžić aux commandes ».

William TERTRIN