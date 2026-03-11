Pour sa deuxième étape sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic devrait mettre en pratique une méthode qui a déjà sauvé les Canaris de la Ligue 2 en 2019. Analyse en trois points.

Reprendre la main sur les Kita

Le retour de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes marque un tournant dans la saison des Canaris. Connu pour son caractère bien trempé et sa gestion très directe des groupes, le technicien bosniaque revient avec une idée claire : reprendre la main sur le projet sportif. Ses relations avec Waldemar Kita ne sont plus aussi solides qu’à l’époque de son premier passage, marqué par une rupture brutale en 2019. À l’époque, Halilhodzic n’avait pas hésité à dénoncer « l’improvisation et l’incompétence à tous les niveaux » au moment de quitter la Beaujoire. Cette fois, tout laisse penser qu’il exigera un contrôle beaucoup plus important sur les décisions sportives, notamment concernant les choix de joueurs et la gestion du vestiaire. Pour le technicien, l’objectif est simple : créer un cadre clair et éviter toute interférence extérieure afin de se concentrer pleinement sur la mission maintien.

Miser sur des joueurs expérimentés

La deuxième pierre de la méthode Halilhodzic reposera sur le profil des joueurs. Lors de son premier passage à Nantes en 2018-2019, Halilhodzic avait clairement privilégié l’expérience plutôt que la jeunesse. Des joueurs comme Diego Carlos, Nicolas Pallois ou encore Emiliano Sala constituaient l’ossature d’un groupe solide mentalement, capable de répondre aux exigences d’un maintien difficile en Ligue 1. Cette philosophie pourrait de nouveau guider ses choix, quitte à réduire la place accordée aux jeunes éléments du club, pourtant chers à la direction du FC Nantes. Dans les périodes de crise, Halilhodzic privilégie souvent les joueurs capables d’assumer la pression, de tenir un vestiaire et de répondre immédiatement sur le terrain. Dans ce contexte, il ne serait pas étonnant de voir des joueurs comme Herba Guirassy ou Tylel Tati gratter moins de temps de jeu.

Un 4-3-3 évolutif en 5-3-2

Enfin, l’aspect tactique devrait également évoluer. Durant son précédent passage, le FC Nantes alternait entre un 4-3-3 offensif et un 5-3-2 plus compact, avec une capacité à frapper fort à la Beaujoire contre les grosses équipes. Les Canaris avaient d’ailleurs battu des cylindrées comme le PSG, l’OM ou l’OL, preuve de l’efficacité de cette approche pragmatique. Aujourd’hui, Halilhodzic pourrait relancer une attaque à deux pointes autour de Matthis Abline et Mostafa Mohamed, quitte à sacrifier un peu de densité au milieu. Une option qui viserait avant tout à redonner de l’efficacité offensive à un FC Nantes en manque de buts et de confiance. Pour Coach Vahid, la priorité reste la même que lors de son premier passage : retrouver une équipe disciplinée, agressive et capable de prendre des points rapidement pour assurer le maintien.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)