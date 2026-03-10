

Le FC Nantes traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que le club cherche toujours un successeur à Ahmed Kantari sur son banc, une affaire disciplinaire éclate au centre de formation. Un éducateur important de la préformation vient d’écoper d’une lourde suspension après un incident avec un arbitre.

La tempête continue de souffler à la Jonelière. Pendant que la direction du FC Nantes s’active pour trouver le successeur d’Ahmed Kantari, un autre dossier embarrassant vient d’émerger au sein du club. Selon les informations de Ouest-France, Franck Maufay, entraîneur des U15 et responsable de la préformation nantaise, a été suspendu sept mois par la commission de discipline de la Ligue de football des Pays de la Loire.

Un incident après un match U15

Les faits remontent au 31 janvier dernier lors d’une rencontre de championnat U15 régional entre Vaillante Angers FC et le FC Nantes. Selon le procès-verbal de la commission de discipline daté du 4 mars, l’éducateur nantais a adopté « un comportement déplacé, […] blessant et […] intimidant à l’encontre d’un officiel en dehors de la rencontre. »

Toujours d’après le rapport de l’arbitre central, Franck Maufay lui aurait reproché ses décisions avec des propos particulièrement durs. « Vous avez été catastrophique, très mauvais, nul », aurait notamment lancé l’éducateur au directeur de jeu, avant de refuser de lui serrer la main après la rencontre.

Des excuses mais une lourde sanction

Face à la commission, Franck Maufay aurait reconnu les faits et présenté ses excuses. Le dossier précise également qu’il ne possède « pas d’antécédent disciplinaire significatif ». Malgré cela, la commission a décidé de prononcer une suspension de sept mois à son encontre, une sanction lourde pour un responsable clé du secteur de préformation du club.

Pour l’instant, le FC Nantes n’a pas encore communiqué sur la suite qu’il compte donner à cette décision. Le club doit encore déterminer s’il choisira de faire appel ou s’il acceptera la sanction prononcée par la ligue régionale. Dans un contexte déjà agité autour de la succession sur le banc des Canaris, cette affaire ajoute une nouvelle polémique dans l’environnement du club.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)