FC Nantes : Aristouy ou Moreau pour remplacer Kantari, ça fait débat chez les Canaris ! 

But Football Club relance le débat sur la succession d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes.

Aristouy

« Pierre Aristouy apparaît comme le remplaçant idéal d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Ancien formateur du club, il reste dans le cœur des supporters, qui n’ont jamais digéré son départ prématuré à la fin de l’année 2023. Fidèle et amoureux du FC Nantes, Aristouy connaît chaque recoin du club, des jeunes talents du centre de formation au fonctionnement de l’équipe première, et il a toujours affiché une vision tactique capable de dynamiser un vestiaire en manque de repères.

Sa nomination offrirait également aux dirigeants, les Kita, une forme de paix sociale avec les supporters, lassés des choix hasardeux et des échecs successifs depuis l’ère Castro et Kantari. Sur le plan sportif, Aristouy allie rigueur, exigence et proximité avec les joueurs, un équilibre idéal pour reconstruire la cohésion du groupe et relancer une équipe en difficulté. Sa connaissance pointue du FC Nantes et de la Ligue 1 en fait le candidat le plus fiable pour reprendre le flambeau, stabiliser l’effectif et préparer sereinement la saison prochaine, tout en posant les bases d’une progression durable, que le club se maintienne en Ligue 1 ou doive affronter un futur défi en Ligue 2. »

Bastien AUBERT

Aristouy

« Je suis entièrement d’accord avec Bastien : Pierre Aristouy est l’homme de la situation pour le FC Nantes. Déjà, je rejoins les supporters qui estiment que les Canaris vont droit vers l’échec avec Ahmed Kantari. Ses résultats sont catastrophiques et le contenu des matchs aussi. C’est vraiment trop pauvre et il n’y a aucune progression. Les Kita devraient reconnaitre leur erreur et trancher, aussi vite que possible.

Et Aristouy est sur le marché. Il connait le club par coeur, il a toutes les qualités pour relancer l’équipe. Il y a trois ans, je n’avais pas trop compris pourquoi le club s’était séparé de lui. Le rappeler serait une bonne chose, y compris pour poser les bases d’une reconstruction en cas de descente en Ligue 2. Autant gagner du temps, mais Auxerre est juste devant et un maintien via les barrages reste tout à fait dans les cordes. Stéphane Moreau a pour lui sa connaissance du FCN, mais il n’a jamais entraîné en L1 alors qu’aristouy y a déjà fait ses preuves. »

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)