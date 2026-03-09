À LA UNE DU 9 MAR 2026
[22:00]Real Madrid : un ancien coach du PSG en pole pour remplacer Arbeloa
[21:30]FC Nantes : Aristouy ou Moreau pour remplacer Kantari, ça fait débat chez les Canaris ! 
[21:00]PSG Mercato : un double deal spectaculaire se précise avec Manchester
[20:30]FC Nantes : Pierre Ménès se sert des supporters et du PSG pour en remettre une couche sur Kita
[20:00]FC Barcelone Mercato : Messi proche d’un retour au Barça… Tebas répond à Xavi !
[19:30]ASSE INFO BUT Mercato : Kévin Pedro a tapé dans l’oeil d’un cador de Liga !
[19:00]PSG – Chelsea : Pierre Ménès annonce une catastrophe, il charge Luis Campos et Luis Enrique
[18:30]ASSE : la Belgique envoie Lucas Stassin à la Coupe du monde !
[18:00]Real Madrid : Sergio Ramos à Milan, Luka Modric explique tout !
[17:40]Real Madrid : le verdict est tombé pour Kylian Mbappé avant Manchester City !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Aristouy ou Moreau pour remplacer Kantari, ça fait débat chez les Canaris ! 

Par Bastien Aubert - 9 Mar 2026, 21:30
💬 Commenter
Pierre Aristouy
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

But Football Club relance le débat sur la succession d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes.

Aristouy

« Pierre Aristouy apparaît comme le remplaçant idéal d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Ancien formateur du club, il reste dans le cœur des supporters, qui n’ont jamais digéré son départ prématuré à la fin de l’année 2023. Fidèle et amoureux du FC Nantes, Aristouy connaît chaque recoin du club, des jeunes talents du centre de formation au fonctionnement de l’équipe première, et il a toujours affiché une vision tactique capable de dynamiser un vestiaire en manque de repères. 

Sa nomination offrirait également aux dirigeants, les Kita, une forme de paix sociale avec les supporters, lassés des choix hasardeux et des échecs successifs depuis l’ère Castro et Kantari. Sur le plan sportif, Aristouy allie rigueur, exigence et proximité avec les joueurs, un équilibre idéal pour reconstruire la cohésion du groupe et relancer une équipe en difficulté. Sa connaissance pointue du FC Nantes et de la Ligue 1 en fait le candidat le plus fiable pour reprendre le flambeau, stabiliser l’effectif et préparer sereinement la saison prochaine, tout en posant les bases d’une progression durable, que le club se maintienne en Ligue 1 ou doive affronter un futur défi en Ligue 2. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Bastien AUBERT

Aristouy

« Je suis entièrement d’accord avec Bastien : Pierre Aristouy est l’homme de la situation pour le FC Nantes. Déjà, je rejoins les supporters qui estiment que les Canaris vont droit vers l’échec avec Ahmed Kantari. Ses résultats sont catastrophiques et le contenu des matchs aussi. C’est vraiment trop pauvre et il n’y a aucune progression. Les Kita devraient reconnaitre leur erreur et trancher, aussi vite que possible.

Et Aristouy est sur le marché. Il connait le club par coeur, il a toutes les qualités pour relancer l’équipe. Il y a trois ans, je n’avais pas trop compris pourquoi le club s’était séparé de lui. Le rappeler serait une bonne chose, y compris pour poser les bases d’une reconstruction en cas de descente en Ligue 2. Autant gagner du temps, mais Auxerre est juste devant et un maintien via les barrages reste tout à fait dans les cordes. Stéphane Moreau a pour lui sa connaissance du FCN, mais il n’a jamais entraîné en L1 alors qu’aristouy y a déjà fait ses preuves. »

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot