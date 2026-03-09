Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Si le FC Nantes a fait un pas de plus vers la Ligue 2 en perdant à La Beaujoire contre Angers (0-1), ce constat semble réjouir Walid Acherchour. Ce qui a fait bondir les supporters des Canaris.

La situation devient critique pour le FC Nantes. Battus à la Beaujoire par Angers SCO (0-1), les Canaris occupent désormais la 17e place avec seulement 17 points. Le premier non relégable, OGC Nice, possède déjà sept longueurs d’avance, tandis que le barragiste AJ Auxerre a pris deux points d’avance. L’octuple champion de France semble plus que jamais menacé par une descente en Ligue 2.

« Très content pour les Kita sportivement si ça descend »

Dans ce contexte, la réaction de Walid Acherchour a fait bondir les supporters du FC Nantes. Présent dans l’After Foot, le consultant a estimé que cette situation était la conséquence directe de la gestion du président Waldemar Kita. Il n’a notamment pas digéré l’éviction de Luis Castro au profit de Ahmed Kantari, ni l’accord passé avec le Paris Saint-Germain pour décaler une rencontre de championnat.

« Un peu de respect pour la Ligue 2 »

« J’ai un énorme respect pour ceux qui y travaillent, pour la ville, pour la Beaujoire, pour ce club mythique de la Ligue 1. Mais moi, je suis très content pour les Kita sportivement si ça descend. Qu’ils aillent jouer sur beIN Sports Max 7 le vendredi à 20 heures ou le samedi sur beIN 2, mais pour moi c’est terminé Nantes », a-t-il lancé sur les ondes de RMC Sport.

💬 @walidacherchour : "Moi, je suis très content pour les Kita, si sportivement, le FC Nantes descend. Qu'ils aillent jouer sur BeIn Sport Max 7 le vendredi ou le samedi sur BeIn Sport 2." pic.twitter.com/4eUpPZqqtA — After Foot RMC (@AfterRMC) March 7, 2026

Ces propos ont immédiatement déclenché une vague de réactions indignées sur X :

Franck Dupond : « Cet idiot d’Acherchour n’a pas compris que sans Kita, le FC Nantes serait comme Bordeaux. »

FanZone : « Un peu de respect pour la Ligue 2. »

DuncanMcLeod : « Quel guignol, ça a changé l’After. »

Gildas Eagles : « Être content que Nantes descende ! Mais quelle arrogance ! Merci Walid… En même temps je comprends ta haine, tu n’as jamais aimé Nantes. »

Ligeris : « Cet imbécile de Walid est toujours marié à ses phrases creuses. Ses analyses sont idiotes. Il jubile. »

Une nouvelle polémique qui illustre la tension extrême autour du FC Nantes, alors que le club joue sa survie dans l’élite du football français.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)