FC Nantes : Halilhodžić a déjà prévenu la Beaujoire, il va signer un record historique

Avec le retour de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes, la Beaujoire peut espérer revivre de beaux souvenirs avec un entraîneur qui va signer un record historique en revenant en Ligue 1.

Le retour de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes est désormais officiel — et il s’annonce historique. À 73 ans, l’ancien sélectionneur du Maroc devient le coach le plus âgé de l’histoire de la Ligue 1 à entraîner en compétition officielle après avoir été nommé pour remplacer Ahmed Kantari. Il dirigera son tout premier match pour son retour à l’occasion de la réception de Strasbourg le 22 mars prochain.

Un retour en urgence dans une saison compliquée

Le club nantais, actuellement 17ᵉ de Ligue 1, a décidé de se séparer d’Ahmed Kantari — arrivé en décembre dernier — après une série de résultats décevants, dont une nouvelle défaite à la Beaujoire face à Angers. Son bilan s’élève à seulement 6 points en 10 matches (0,6 point par match) en championnat, l’un des plus faibles de l’histoire du club, juste devant celui de Raymond Domenech.

La direction du club a donc opté pour un retour aux sources en rappelant Halilhodžić, une figure emblématique du club.

Ancien attaquant de Nantes dans les années 1980, Halilhodžić est une figure marquante de l’histoire du club — il a inscrit plus de 100 buts sous le maillot jaune et vert et a été l’un des meilleurs artificiers du championnat français avant de devenir entraîneur.

Il avait déjà dirigé les Canaris lors de la saison 2018‑2019, où il avait stabilisé l’équipe en Ligue 1 (12ᵉ) et atteint une demi‑finale de Coupe de France. Durant cette précédente période, Nantes marquait énormément de buts à la Beaujoire et avait enchaîné plusieurs victoires historiques à domicile, dont des succès sur des clubs majeurs comme le PSG, Lyon, Marseille et d’autres adversaires de haut niveau — une série qui n’avait pas été vue depuis de longues années au stade de la Beaujoire. Des souvenirs évoqués par le suiveur Emmanuel Merceron sur X, qui pense que « la doublette Abline-Mohamed a de beaux jours devant elle ».

Un record historique en Ligue 1 ?

Ce retour est digne d’un record historique, non seulement parce que Halilhodžić devient le plus âgé à entraîner en Ligue 1, mais aussi parce qu’il incarne une figure qui a profondément marqué le club, tant comme joueur que comme entraîneur. Pour les supporters, c’est un message fort : Nantes mise sur l’expérience et la connaissance historique de son institution pour tenter de sauver une saison compliquée.

Quelle mission pour Halilhodžić ?

Avec seulement neuf journées restantes en championnat, l’objectif est clair : sauver le FC Nantes de la relégation. La Beaujoire, qui avait vu une équipe très joueuse et efficace sous Vahid lors de son précédent passage, doit à nouveau devenir une forteresse où les Canaris accumulent les buts et les victoires — un défi colossal dans la situation actuelle (Nantes est la pire équipe à domicile avec 8 points pris en 13 matchs cette saison).

Reste à savoir si “Coach Vahid” parviendra cette fois à insuffler une dynamique salvatrice au groupe et à écrire une nouvelle page mémorable de l’histoire jaune et verte.