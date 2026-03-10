

Après une nouvelle défaite contre l’Angers SCO (0-1), l’FC Nantes a décidé de tourner la page Ahmed Kantari. Pour tenter de sauver le club, actuellement 17e de Ligue 1, les dirigeants nantais rappellent une vieille connaissance : Vahid Halilhodzic.

La sentence est tombée. Après une nouvelle défaite face à l’Angers SCO (0-1), les dirigeants du FC Nantes ont décidé de mettre fin à l’aventure de Ahmed Kantari sur le banc des Canaris. Arrivé le 11 décembre 2025 pour remplacer Luis Castro, l’ancien défenseur marocain n’aura jamais réussi à inverser la tendance.

Le bilan est sévère : huit défaites et seulement deux victoires en dix matches de championnat, soit six points pris sur trente possibles. À cela s’ajoute une courte aventure en Coupe de France, conclue par une élimination dès les seizièmes de finale.

Statistiquement, le passage de Kantari restera comme l’un des plus compliqués de l’histoire récente du club. Sur ses sept premières rencontres, il a même affiché un bilan inférieur à celui de Raymond Domenech, qui conserve malgré tout la pire moyenne de points pour un entraîneur nantais avec 0,57 par match contre 0,6 pour Kantari.

Halilhodzic, le retour du pompier de service

Pour tenter de relancer la machine, Ouest-France annonce que la direction nantaise a décidé de faire appel à l’expérience. À bientôt 74 ans, Vahid Halilhodzic va effectuer son grand retour sur le banc du FC Nantes. Le technicien bosnien connaît bien la maison pour y avoir déjà entraîné le club entre 2018 et 2019, avec 37 matches dirigés. Réputé pour son caractère fort et sa capacité à remettre de l’ordre dans des situations compliquées, Halilhodzic arrive avec une mission claire : maintenir Nantes en Ligue 1. Une tâche loin d’être simple alors que les Canaris occupent actuellement la 17e place du classement et flirtent dangereusement avec la relégation.

Une mission sauvetage sous haute tension

Le timing de cette nomination montre à quel point la situation est urgente. À neuf journées de la fin du championnat, chaque point comptera pour éviter une chute en Ligue 2. Les dirigeants nantais espèrent que l’expérience et l’autorité de Halilhodzic permettront de réveiller un groupe en perte de confiance depuis plusieurs semaines. Les supporters, eux, espèrent surtout que ce retour d’un coach au caractère bien trempé suffira à provoquer l’électrochoc attendu. Car pour le FC Nantes, l’heure n’est plus aux expérimentations : il s’agit désormais d’une véritable opération survie.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)