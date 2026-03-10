Si Ahmed Kantari devrait bien être remplacé sur le banc du FC Nantes, Waldemar et Franck Kita ne sont pas encore tombés d’accord sur l’identité de son successeur.

La succession d’Ahmed Kantari est pour l’heure bloquée par les désaccords à la tête du FC Nantes. Si le banc du FC Nantes reste au centre des discussions entre Waldemar Kita et Franck Kita, rien n’aurait été tranché à l’instant T.

Le journaliste de Fun Radio Mattis Weber, sur le plateau de TéléNantes, l’affirme : « On a une seule certitude au moment où on se parle, c’est qu’il faudra trouver un coach qui allie les sentiments de Waldemar et de Franck Kita. Il faudra quelqu’un qui convienne aux deux. Aujourd’hui, Pierre Aristouy plaît à Franck Kita et Stephane Moreau qui plaît à Waldemar Kita. En l’état, on en est là. »

Aristouy contre Moreau : le dilemme

Le choix n’est pas simple au FC Nantes. Faut-il miser sur un entraîneur capable d’éteindre un feu immédiat et de stabiliser l’équipe, ou sur un bâtisseur capable de construire un projet sur le long terme ? La possible relégation en Ligue 2 ajoute encore à la complexité de la décision.

Cette hésitation des dirigeants risque de retarder l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur le banc, alors que le FC Nantes doit rapidement clarifier sa stratégie pour préparer la fin de saison et les choix à venir au mercato. Les prochains jours seront cruciaux pour trancher entre Aristouy et Moreau et offrir un cap clair au vestiaire.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)