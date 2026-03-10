À LA UNE DU 10 MAR 2026
FC Nantes : c’est confirmé pour Aristouy, Dupraz et Der Zakarian snobés par les Kita ! 

Par Bastien Aubert - 10 Mar 2026, 08:12
Pierre Aristouy
Si les Kita ont laissé Pascal Dupraz et Michel De Zakarian le bec dans l’eau, Pierre Aristouy pourrait bien être le futur entraîneur du FC Nantes.

Le dossier du futur coach s’accélère à la Jonelière. Alors que le FC Nantes cherche son nouvel entraîneur pour succéder à Ahmed Kantari, une piste semble désormais prendre une longueur d’avance : celle menant à Pierre Aristouy.

Selon plusieurs indiscrétions relayées, l’ancien technicien des Canaris serait actuellement en pole position pour retrouver le banc nantais. Une tendance confirmée par l’insider fan_fcnantes_foot, premier à évoquer un possible retour. « Dossier qui serait en très bonne voie », affirme la source, laissant entendre que les discussions avancent sérieusement entre les deux parties.

Rien n’est encore acté au FC Nantes

Le nom d’Aristouy circule donc avec insistance, au même titre que celui de Stéphane Moreau, autre piste interne étudiée par la direction nantaise. Selon Ouest-France, le club continue toutefois d’explorer quelques options extérieures afin de ne pas se fermer de portes. Mais certaines pistes évoquées ces derniers jours semblent déjà écartées. Ainsi, ni Michel Der Zakarian ni Pascal Dupraz n’ont été recontactés par la famille Waldemar Kita, qui dirige le club. Pour Der Zakarian, l’avenir pourrait d’ailleurs s’écrire ailleurs. 

De Zakarian plutôt vers l’étranger ?

Son agent, Franck Belhassen, a récemment confié qu’une opportunité à l’étranger venait de lui échapper, tout en précisant que l’entraîneur restait attentif aux propositions hors de France. Le technicien franco-arménien aurait même récemment travaillé son anglais afin de se préparer à une éventuelle expérience internationale. Un détail qui pourrait en dire long sur ses priorités actuelles… et qui confirme peut-être qu’un retour au FC Nantes n’est pas forcément en tête de sa liste. Pendant ce temps, à la Jonelière, on sait que la piste Aristouy serait la plus appréciée des supporters. S’acheter une forme de paix sociale serait tentant.

