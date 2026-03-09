Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Ahmed Kantari sur le départ, les dirigeants du FC Nantes voient deux options émerger pour le remplacer sur le banc des Canaris.

Le changement semble imminent au FC Nantes. Après une série de résultats décevants et une situation sportive de plus en plus préoccupante, les dirigeants du club, Waldemar Kita et Franck Kita, auraient bel et bien décidé de tourner la page Ahmed Kantari.

D’après les dernières informations de Ouest-France, deux pistes sont étudiées pour assurer la fin de saison sur le banc des Canaris. La première mène à Pierre Aristouy, ancien entraîneur de l’équipe première et figure bien connue du club. Très apprécié des supporters, Aristouy connaît parfaitement l’environnement nantais et pourrait rapidement relancer un groupe en perte de confiance.

Moreau, la solution interne

La seconde option du FC Nantes mène à Stéphane Moreau, actuellement entraîneur des U19 du club. Habitué à travailler avec les jeunes talents du centre de formation, il représente une solution interne capable d’apporter un regard neuf sur l’effectif professionnel.

Selon le quotidien régional, les deux techniciens seraient prêts à relever le défi pour tenter de sauver le FC Nantes dans cette fin de saison délicate. La décision finale pourrait intervenir très rapidement, alors que le club joue gros dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)