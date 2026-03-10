FC Nantes : gros rebondissement pour Aristouy malgré l’annonce d’Halilhodžić !

Après l’annonce de la nomination de Vahid Halilhodžić (pas encore officielle) pour tenter de sauver le FC Nantes, un démenti est sorti concernant la rumeur Pierre Aristouy.

Alors que plusieurs rumeurs évoquaient le nom de Pierre Aristouy pour succéder à Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes, un démenti est venu calmer le jeu ce mardi. Le journaliste Emmanuel Merceron a affirmé que l’ancien entraîneur des Canaris n’avait en réalité eu aucun contact avec le club dans ce dossier. Une tendance déjà confirmée sur notre site lorsque la rumeur est sortie hier, le 9 mars.

Une rumeur très relayée autour d’Aristouy

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Ahmed Kantari à la tête du FC Nantes était très incertain. Arrivé en décembre 2025 pour remplacer Luis Castro, le technicien marocain peinait à redresser la situation sportive du club, alors en grande difficulté en Ligue 1.

Dans ce contexte, plusieurs médias ont évoqué la piste menant à Pierre Aristouy, ancien entraîneur du club et figure bien connue de la formation nantaise. Ancien joueur formé à Nantes puis coach de la réserve et des U19, il avait brièvement dirigé l’équipe première en 2023.

Certains articles allaient même jusqu’à présenter Aristouy comme un candidat sérieux, voire favori, pour succéder à Kantari sur le banc nantais.

Emmanuel Merceron dément toute approche

Mais selon le suiveur nantais Emmanuel Merceron, ces informations sont inexactes. Sur le réseau social X, il a clarifié la situation :

« Contrairement à ce qui a pu être écrit, y compris par moi, Pierre Aristouy n’a eu aucun contact avec le FC Nantes sur la séquence du remplacement de Kantari. Et encore moins un intérêt de sa part pour ce projet-là. »

Autrement dit, ni le club ni le technicien n’auraient entamé la moindre discussion dans le cadre d’un éventuel retour à la Beaujoire.

Un banc toujours incertain à Nantes

Ce démenti est intervenu dans la foulée de la nomination de Vahid Halilhodžić, passé sur le banc nantais de 2018 à 2019. Alors que le FC Nantes traverse une période sportive délicate, la direction menée par Waldemar Kita a donc fait confiance à un ancien de la maison pour tenter d’arracher la place de barragiste détenue actuellement par Auxerre.

Il faut dire qu’un retour de Pierre Aristouy à Nantes aurait de toute façon constitué une surprise. L’entraîneur landais avait quitté le club dans un contexte tendu après son passage sur le banc en 2023, malgré une relation forte avec les supporters et son histoire avec la formation nantaise. Mais ce n’est pas forcément mieux pour Halilhodžić, qui avait publiquement été taclé par Kita dans un entretien à L’Équipe en 2020 : ⁦« Il nous a lâchés au dernier moment pour faire valoir ses intérêts personnels ». Ambiance…