FC Nantes : Aristouy n’aurait pas fait l’unanimité dans le vestiaire des Canaris !

Par Bastien Aubert - 10 Mar 2026, 14:20
Fabien Centonze (FC Nantes)
S’il semblait bien placé pour remplacer Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes, Pierre Aristouy n’était pas forcément le bienvenu dans le vestiaire des Canaris.

La succession de Kantari a pris une tournure délicate au FC Nantes. Si Pierre Aristouy semblait bien placé pour prendre les commandes, c’est finalement Vahid Halilhodzic qui devrait être nommé. Mais certains éléments du vestiaire ne l’auraient pas accueilli avec enthousiasme. 

Fabien Centonze, l’un des joueurs les plus en vue depuis l’arrivée de Kantari en remplacement de Luis Castro fin 2025, n’autait en effet pas forcément été ravi de voir Aristouy revenir. « Centonze va faire la gueule si Aristouy revient. Par contre, Mohamed lui va revivre ! Sa meilleure période au club, c’était sous Aristouy », explique Ali Pacha, observateur régulier du club.

Quel accueil pour Halilhodzic ?

Pour Aristouy, certaines réactions ne se limitaient pas à Centonze. D’autres Canaris auraient également pu manifester leur mécontentement, comme le souligne Le prophète du ballon rond, autre supporter influent du FC Nantes sur X : « Je pense que ce ne serait pas le pire… » 

Pour les noms des récalcitrants, on attendra. Mais l’arrivée d’Aristouy aurait donc redistribué les cartes dans le vestiaire, entre ceux qui ont déjà connu le coach et en ont tiré profit, et ceux qui auraient pu se sentir menacés ou déstabilisés. On imagine que la venue imminente d’Halilhodzic sera diversement accueilli dans le vestiaire du FC Nantes, l’entraîneur bosniaque n’étant pas franchement réputé pour n’avoir que des amis.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

