Par Bastien Aubert - 9 Mar 2026, 12:20
💬 Commenter
Igor Paixao (OM)
Après la 25e journée de Ligue 1, l’IA a revu le classement final de la Ligue 1. 

La dernière mise à jour des prédictions de l’IA pour la Ligue 1 apporte son lot de surprises. Le PSG conserve la première place (85%) grâce à son effectif pléthorique et sa régularité, mais la machine pointe des fragilités derrière la star du club, avec quelques blessures qui pourraient coûter cher.

L’OM doublerait l’OL sur le podium

Le RC Lens reste deuxième dans les projections (77%), porté par ses jeunes talents et la stabilité d’un groupe qui sait se serrer les coudes, mais l’IA note que certains blessés pourraient faire pencher la balance. Gros coup de projecteur sur le Stade Rennais, qui profite de la profondeur de son banc et du jeu construit par Franck Haise pour grimper dans le classement prévisionnel, une véritable récompense pour le travail du coach. Une cinquième place lui tend les bras en fin de saison tandis que l’OM (49%) devrait finir devant l’OL (30%) dans la course au podium. 

Le FC Nantes directement relégable 

En revanche, le FC Nantes inquiète. L’IA anticipe une fin de saison compliquée pour les Canaris, avec un effectif instable et des choix tactiques qui pourraient pénaliser l’équipe, déjà fragilisée par le départ d’entraîneurs successifs. L’arrivée d’un nouveau coach à la tête du FCN ne devrait pas inverser la tendance : 54% de chances de terminer 17e et donc de descendre directement en Ligue 2. Cette réactualisation du classement par l’IA confirme une Ligue 1 toujours aussi imprévisible, où chaque match peut rebattre les cartes et bouleverser les ambitions des clubs. Avis aux amateurs.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

