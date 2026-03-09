À LA UNE DU 9 MAR 2026
Stade Rennais : coup dur pour Haise, fin de saison pour un ailier ! 

Par Bastien Aubert - 9 Mar 2026, 12:31
Franck Haise (Stade Rennais)
Le Stade Rennais doit encaisser une mauvaise nouvelle. Le jeune ailier Lucas Rosier (18 ans) va subir une opération de l’épaule cette semaine, une intervention qui devrait mettre fin à sa saison. Un petit coup dur pour l’entraîneur Franck Haise.

La fin de saison s’annonce plus compliquée que prévu au pour Stade Rennais. Selon le journaliste Benjamin Quarez du Parisien, Lucas Rosier va devoir passer sur la table d’opération dans les prochains jours. « Lucas Rosier va se faire opérer de l’épaule cette semaine. L’intervention était prévue depuis un moment, même s’il continuait à jouer. La saison du jeune ailier est probablement terminée », explique le journaliste.

Fin de saison pour Rosier ?

S’il ne s’agit pas d’une option priroritaire pour le coach du Stade Rennais, cette blessure prive Franck Haise d’une solution offensive dans la rotation rennaise. Malgré une gêne persistante, Rosier avait continué à être observé ces dernières semaines, preuve de son engagement au sein de l’effectif breton.

Un ailier en moins pour Haise

Pour le Stade Rennais, l’objectif sera désormais de gérer cette absence tout en préparant le retour du joueur pour la saison prochaine. Le staff médical espère que l’opération permettra à l’ailier de revenir à 100 % après sa rééducation. Un coup dur pour Rennes, qui devra terminer la saison sans l’un de ses jeunes éléments offensifs prometteurs.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

