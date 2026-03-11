Missionné par le FC Nantes jusqu’en fin de saison, VahidHalilhodzic a déjà obtenu un premier renfort de Waldemar Kita.

Le chantier commence déjà. À peine nommé pour tenter de sauver le FC Nantes d’une fin de saison sous haute tension, Vahid Halilhodzic a obtenu un premier renfort. Waldemar Kita a validé l’arrivée de Patrick Collot dans le staff technique, un visage bien connu de la Maison Jaune.

Collot de retour au FC Nantes

Missionné jusqu’à la fin de saison pour redresser la situation nantaise, Halilhodzic n’a pas tardé à poser ses premières exigences. Et le président Waldemar Kita a rapidement répondu. Le site officiel du FC Nantes a confirmé l’arrivée de Patrick Collot comme adjoint du technicien bosnien. Une figure qui connaît bien le club, puisqu’il avait déjà travaillé chez les Canaris entre 2018 et 2021. Son retour doit permettre d’apporter de l’expérience et une connaissance immédiate de l’environnement nantais, dans une période où chaque détail peut compter dans la lutte pour le maintien.

Halilhodzic fixe déjà le ton

Fidèle à sa réputation, Vahid Halilhodzic a immédiatement affiché un discours musclé pour remobiliser son groupe : « Patrick Collot va venir. (…) Il faut vite se mettre au travail pour sauver le club (…) Il faudra avoir du courage, de la chance et de la détermination. J’ai tout de suite dit que c’est une mission de trois mois. (…) Je mérite un peu de repos à mon âge. » Mais le nouvel entraîneur du FC Nantes ne s’est pas arrêté là. Le message envoyé aux joueurs est clair : « J’espère que les joueurs vont comprendre qu’il faut que tout le monde se bouge le cul pour changer les choses. Si quelqu’un ne veut pas le faire, il sera remercié tout de suite, sans aucun problème. »

Le reste du staff bientôt dévoilé

Avec cette première arrivée, le staff de Halilhodzic commence à prendre forme. Mais d’autres annonces devraient suivre rapidement. Le FC Nantes a précisé que la composition complète de l’encadrement technique sera communiquée dans les prochains jours. Une étape importante avant d’attaquer la dernière ligne droite de la saison, où les Canaris joueront leur survie en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)