À peine débarqué, il met déjà l’Europe à ses pieds. À 17 ans, Oskar Pietuszewski a fait irruption dans la cour des grands avec le FC Porto. Transféré cet hiver après avoir été suivi par le FC Nantes, le LOSC et le FC Barcelone, il s’est imposé comme le nouveau phénomène du championnat portugais.

Parfois, les grands coups se font dans l’ombre. L’arrivée d’Oskar Pietuszewski à Porto annonçait un pari sur l’avenir – mais à 10 millions d’euros, le club portugais affichait ses ambitions. L’international polonais s’était déjà fait remarquer à Jagiellonia, où il avait explosé les statistiques pour son jeune âge. Le FC Nantes, le LOSC et même le FC Barcelone remarquent son talent dès le mois d’octobre 2025 via leurs scouts respectifs. Son profil rappelle irrésistiblement celui d’un certain Kvaratskhelia lors de son arrivée à Naples : inconnu du grand public, révélé par sa vista et son audace.

Dès ses premiers pas, Pietuszewski fait forte impression. Il rejoint un effectif où la jeunesse s’exprime et où la concurrence, notamment celle de William Gomes, ne fait qu’aiguiser son appétit. Titulaire dès ses premiers matchs sous les couleurs bleues et blanches, le Polonais a su saisir sa chance avec brio.

Des débuts étincelants : chiffres et impact immédiat

Quelques semaines auront suffi à Oskar Pietuszewski pour s’installer comme titulaire indiscutable du côté gauche de l’attaque de Porto. Le bilan est sans appel : déjà 2 buts et 2 passes décisives en 8 matches – un rendement qui fait tourner les têtes.

Les observateurs du championnat ne tarissent pas d’éloges sur son sens du dribble, sa vivacité en un contre un et sa capacité à dynamiter les défenses. Il débarque avec ce numéro 77 dans le dos, une référence à un autre ailier virevoltant du même continent, et imprime immédiatement sa marque sur le jeu des Dragons.

Aussi rapide que décisif, Pietuszewski est comparé – et ce n’est pas anodin – à la révélation du Napoli et aujourd’hui star à Paris. Comme le Géorgien, il combine intelligence, culot et explosivité, bousculant les défenses adverses chaque week-end.

Un chef-d’œuvre face à Benfica qui fait le tour du Portugal

Le tournant s’est produit lors du choc contre Benfica, où le jeune ailier polonais a désarçonné l’expérimenté Nicolas Otamendi d’un geste dont tout le pays parle encore. Servi par Gabri Veiga, il contrôle parfaitement le ballon, enchaîne une feinte déroutante pour mettre Otamendi hors de portée, puis déclenche une frappe imparable pour le but du break.

Le stade est en fusion, les fans en redemandent : ce but, marqué par un adolescent sur la pelouse de l’ennemi, restera sans doute l’une des images fortes de la saison portugaise. L’action a valu à Pietuszewski une note flatteuse dans la presse locale et lui a permis d’entrer dans le cercle des acteurs majeurs du championnat. Pour mieux cerner le poids de la victime du soir, retrouvez le profil du défenseur argentin de Benfica.

Ce coup d’éclat propulse immédiatement Pietuszewski dans une autre dimension : celle des talents capables de changer une rencontre d’un simple geste.

Ambitions de Pietuszewski et engouement des supporters

Loin de s’enflammer, Oskar Pietuszewski affiche un état d’esprit mature. Fier d’avoir gagné sa place au sein du onze de Farioli, il se montre aussi exigeant envers lui-même qu’enthousiaste sur la dynamique collective. « Être titulaire ici, c’est formidable, mais je veux encore progresser et aider l’équipe à viser plus haut », glisse-t-il, déterminé à franchir de nouveaux paliers.

Dans le vestiaire comme dans les tribunes, l’effet Pietuszewski est irrésistible : chants à son nom, maillots floqués 77 qui se multiplient et attentes qui grandissent. Porto retrouve ce souffle trempé dans la promesse, celui d’un groupe rajeuni rêvant de titres et d’exploits.

L’histoire ne fait que commencer. Déjà perçu comme une « rockstar » au Dragão, l’ailier polonais semble avoir tout pour inscrire son nom dans la lignée des grandes révélations européennes. Pour davantage de contexte autour de la solidité défensive portugaise, parcourez l’analyse de Nicolas Otamendi après le match France-Argentine. Les projecteurs sont désormais braqués sur la trajectoire de Pietuszewski, qui inspire et aiguise l’appétit des supporters comme rarement à cet âge.

