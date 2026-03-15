FC Nantes : les 5 punchlines déjà cultes de Vahid Halilhodžić

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De retour au chevet du FC Nantes, Vahid Halilhodžić n’a pas tardé à faire parler de lui. Fidèle à sa réputation de coach charismatique et sans filtre, le technicien bosnien a enchaîné les déclarations fortes lors de sa conférence de presse de présentation. Entre humour, messages piquants et promesses ambitieuses, “Coach Vahid” a déjà marqué les esprits.

Voici le Top 5 de ses punchlines qui font déjà le tour des réseaux chez les supporters nantais.

« Vous faites tous la gueule ! »

Dès les premières minutes face aux journalistes, Vahid Halilhodžić a choisi de détendre l’atmosphère avec une remarque pleine d’ironie.

Une sortie spontanée qui illustre son style direct et son envie de casser la pression autour d’un club plongé dans une situation sportive délicate. Une manière aussi d’envoyer un message : il veut remettre du sourire… et de la combativité.

« Je ne travaille pas pour la direction, je travaille pour le FC Nantes »

Probablement la phrase la plus commentée.

En affirmant :

« Waldemar Kita ? C’est le patron. Mais le FCN appartient à beaucoup de monde, un peu à moi, un peu aux supporters… »,

le Bosnien a clairement tenté de rassembler tout le monde derrière lui.

Une déclaration perçue comme un signal fort adressé à la fois aux dirigeants et aux fans, dans un contexte de tensions récurrentes autour de la gouvernance du club.

« Moi tout seul j’ai mis plus de buts ! »

Toujours aussi piquant, Halilhodžić n’a pas hésité à chambrer son attaquant Matthis Abline.

« On me dit qu’Abline est un bon joueur. Mais il a mis 4 buts. Moi j’ai mis 4 buts dans un match ! »

Une punchline savoureuse, qui mêle humour et exigence. Derrière la blague se cache un message clair : le coach attend davantage d’efficacité offensive de son équipe.

« Si on se maintient, j’apporte un vrai champagne »

Ambitieux mais réaliste, Vahid Halilhodžić a promis une célébration mémorable en cas de maintien.

Cette phrase symbolise sa confiance et sa volonté de créer une dynamique positive autour d’un objectif vital pour les Canaris. Une promesse qui pourrait devenir culte si le club parvient à sauver sa place en Ligue 1.

« Je fais 30-40 pompes, facile ! »

Enfin, le technicien de 73 ans a surpris tout le monde en évoquant sa condition physique.

« J’ai mal au genou… Le médecin me dit de ne pas courir, mais je peux faire des pompes. »

Une sortie qui a fait sourire, mais qui souligne aussi son énergie intacte et son implication totale dans sa mission sauvetage.

Un retour déjà marquant

Entre humour, autorité et expérience, Vahid Halilhodžić a réussi une entrée fracassante dans l’actualité nantaise. Ses punchlines traduisent son style unique : exigeant, passionné et profondément attaché aux valeurs du club.

Reste désormais à savoir si ces mots forts seront suivis d’effets sur le terrain. Car au-delà des déclarations, c’est bien le maintien qui jugera le retour du “Coach Vahid”. Les supporters, eux, semblent déjà prêts à le suivre… à condition que les résultats suivent.