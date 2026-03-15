FC Nantes : Antoine Kombouaré s’agace d’un cadeau empoisonné au Paris FC !

Le pari Ciro Immobile au Paris FC devait symboliser une nouvelle ère. Recruté cet hiver avec un statut de star internationale, l’ancien goleador de la Lazio incarnait l’ambition du club francilien dans sa lutte pour le maintien en Ligue 1. Mais quelques semaines après son arrivée, la situation est bien différente. Entre manque de rythme, adaptation compliquée et changement d’entraîneur, l’attaquant italien de 36 ans se retrouve déjà au cœur des débats… et face à un défi inattendu sous les ordres d’Antoine Kombouaré.

Une arrivée pleine d’espoir… vite refroidie

Lorsque le Paris FC a officialisé l’arrivée de Ciro Immobile, beaucoup ont vu dans ce transfert un coup médiatique et sportif majeur. Avec plus de 200 buts inscrits sous le maillot de la Lazio et un palmarès impressionnant, l’Italien semblait être l’arme idéale pour relancer l’attaque parisienne.

Cependant, le contexte était loin d’être simple. Blessé dès le début de la saison en Serie A, Immobile avait très peu joué avant son départ pour la France.

Son intégration s’est donc faite dans l’urgence, avec seulement quelques minutes disputées en Coupe de France avant d’enchaîner plusieurs titularisations sous les ordres de Stéphane Gilli. Une dynamique qui n’a pas suffi à convaincre.

La lourde défaite contre Lens (5-0) a précipité le départ du technicien et bouleversé l’équilibre du groupe.

Kombouaré change tout et redistribue les cartes

L’arrivée d’Antoine Kombouaré a marqué un tournant. Fidèle à sa réputation de pompier de service, le technicien kanak a rapidement imposé sa méthode : solidité défensive, discipline collective et concurrence accrue à tous les postes.

Dans cette logique, Immobile a vu son statut évoluer. Titulaire lors du premier match contre Nice, il a ensuite été remplacé avant de perdre sa place dans le onze face à l’OL, Kombouaré préférant le profil de Jean-Philippe Krasso.

Un choix assumé par l’entraîneur :

« On doit d’abord être solides, remonter le bloc et avoir du monde dans la surface. Il doit travailler avec le groupe pour défendre », a-t-il expliqué.

Une consigne loin d’être anodine pour un pur finisseur habitué à évoluer principalement dans les seize mètres adverses.

Un pari toujours risqué pour le Paris FC

Malgré un compteur toujours bloqué, l’entourage d’Immobile reste confiant. Le joueur, lui, continuerait de travailler dur à l’entraînement et attendrait simplement le moment opportun pour débloquer la situation.

Pour Kombouaré, la priorité reste claire : sauver le club. Et dans ce contexte, le collectif prime sur les individualités, même les plus prestigieuses.

La blessure de Kebbal et les prochaines échéances cruciales pourraient toutefois offrir une nouvelle opportunité à l’Italien de se relancer. Car une chose est certaine : si Immobile retrouve son efficacité légendaire, le Paris FC pourrait disposer d’un atout décisif dans la course au maintien.

Mais si la situation perdure, ce recrutement présenté comme un coup de génie pourrait bien être perçu comme un cadeau empoisonné pour le technicien nantais.

La fin de saison s’annonce donc explosive pour le Paris FC… et déterminante pour l’avenir de Ciro Immobile en Ligue 1.