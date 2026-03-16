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FC Nantes : Halilhodzic a réussi un premier miracle à la Jonelière, les supporters se pincent pour y croire !

Par Bastien Aubert - 16 Mar 2026, 14:40
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)
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Si le maintien en Ligue 1 est encore loin d’être assuré, le retour de Vahid Halilhodzic a déjà redonné de l’espoir au FC Nantes.

Le FC Nantes traverse une saison sombre mais le retour de Vahid Halilhodzic semble avoir insufflé un vent nouveau au sein du club. Les Canaris, au pire parcours de leur histoire récente, commencent à retrouver confiance grâce au charisme et à l’expérience de l’entraîneur.

Emmanuel Merceron ne cache pas son admiration pour l’impact de Halilhodzic : « Après, il faut saluer le charisme de Vahid quand même, qui tel un Courbis, est capable de faire rentrer dans la tête de tout le monde (joueurs, dirigeants, supporters, administratifs) que cette équipe de branqu’ est capable de battre tout le monde. Et ça, c’est déjà très fort. »

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Halilhodzic a déjà redonné espoir au FC Nantes

Même si le maintien en Ligue 1 reste encore loin, l’influence de l’entraîneur bosnien est visible. Joueurs et staff reprennent confiance, les supporters se remettent à y croire, et l’atmosphère autour du FC Nantes change progressivement.

Halilhodzic n’a peut-être pas encore transformé les résultats sur le terrain, mais il a déjà réalisé un premier miracle psychologique, en insufflant une mentalité de guerrier dans une équipe qui semblait dépassée par les événements.  Au FC Nantes, l’espoir renaît petit à petit, et si le maintien n’est pas encore garanti, le retour de Vahid pourrait bien être le début d’une renaissance pour les Canaris.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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