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FRANCE

RC Lens : l’arbitrage frustre doublement les Sang et Or après Lorient

Par Raphaël Nouet - 18 Mar 2026, 16:23
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Adrien Thomasson contestant une décision de l'arbitre de Lorient-Lens.
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La direction technique de l’arbitrage a rendu son analyse des matches de la dernière journée de Ligue 1, dont Lorient-RC Lens (2-1), au cours duquel les Sang et Or auraient pu obtenir un pénalty.

De la frustration, le RC Lens en a ressenti énormément le week-end dernier, après sa défaite à Lorient (1-2). Parce que les Sang et Or ont laissé passer l’occasion de reprendre la tête du championnat en l’absence de match du PSG. Mais aussi parce que leur prestation d’ensemble n’a pas été suffisante face à une formation moyenne de l’élite. Et enfin parce que deux décisions arbitrales n’ont pas tourné en leur faveur. La première, c’est ce pénalty non sifflé dans les arrêts de jeu de la première période, après qu’un Lorientais a dégagé le ballon de la tête dans sa surface sur le bras d’un partenaire.

Pas de pénalty pour Lens et premier but encaissé valable…

La direction technique de l’arbitrage, qui a rendu son rapport sur les événements de la dernière journée, confirme qu’il n’y avait pas matière à siffler pénalty pour le Racing : « La position du bras au moment du contact avec le ballon n’augmente pas artificiellement la surface couverte par le corps du joueur lorientais n°62. Par conséquent, en application de la loi 12, ce contact n’est pas sanctionnable. La direction de l’Arbitrage précise également que, contrairement à l’explication fournie par l’arbitre vidéo, la notion de « main involontaire » n’est pas un critère de jugement prévu dans les lois du jeu ».

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Première frustration pour le Racing. La seconde vient du fait que la DTA ne s’est pas saisie de l’ouverture du score des Merlus, signée Bamba Dieng à la 18e minute et précédée d’une faute de Montassar Talbi sur Malang Sarr lors d’un duel aérien. L’arbitre n’avait rien dit sur le coup, la VAR non plus et la DTA confirme qu’il n’y avait rien alors que sur les images, il semble bien que le Merlu empêche le Lensois de sauter…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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