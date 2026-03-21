RC Lens : Sage répond fermement au PSG pour le report et lance déjà le derby face au LOSC

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Après la victoire du RC Lens face à Angers SCO (5-1), le coach lensois Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse. Retrouvez l’intégralité de ses propos.

Un match spectaculaire et de nouveau leader

Oui, au moins un jour. On a bien réagi par rapport à notre match à Lorient en étant beaucoup dans l’initiative, en étant beaucoup plus percutant, beaucoup plus dans la profondeur. Mais on a commis pas mal d’erreurs aussi dans nos phases de construction qui ont donné des opportunités à nos adversaires. Mais c’est un peu le package lorsqu’on attaque vraiment beaucoup, parce qu’on a l’impression qu’on est toujours dans le feu et on a perdu des ballons sur des conduites de balle, sur des prises de balle. Et sans un bel arrêt de Robin Risser, on aurait même pu encaisser suite à une attaque rapide.

Encore un rebond après une défaite

C’est une des forces de ce groupe : on se donne le droit de se tromper, mais on se donne aussi le devoir de vite rebondir.

Du très beau jeu

Vous imaginez bien que je suis malgré tout très content qu’on ait gagné 5-1 et avec cette manière-là. On a mis des beaux buts, mais j’ai tendance à toujours vouloir améliorer les choses. Il y a un élément qui sera très important en fin de saison, c’est le goal average. Et un but peut faire la différence, parce qu’un but c’est deux buts d’écart dans le goal average. Donc le fait d’en avoir encaissé un sur une erreur qu’on a commise, c’est dommageable.

Le report du match face au PSG

Nous, de base, on n’est pas d’accord. De base, et du haut de la pyramide, on n’est pas d’accord.

Un manque d’équité en cas de report ?

Nous, on a joué un match de Coupe de France, on nous l’a programmé le jeudi et il a fallu jouer le dimanche contre Metz. On était content d’être en Coupe de France et on a joué contre Metz le dimanche. Je comprends que le fait d’avoir du repos permette d’être plus performant, ils ont réussi à le confirmer lors de leur match à Chelsea. Mais aujourd’hui c’est un club qui est très performant, qui est dans beaucoup de compétitions, donc je vous avoue qu’ils connaissent aussi les contraintes. Et de notre côté, il ne reste qu’une date et on n’a pas à subir cette chose-là.

Sotoca titulaire

C’est à la fois dans le jeu combiné et si toutefois le jeu combiné n’était pas suffisant, éventuellement la réception des centres. Il y a eu moins de centres, même si on a réussi à marquer deux buts comme ça. Mais c’était plus dans le jeu combiné avec peu d’espaces et je trouve qu’il a livré un bon match, c’est bien. Et en plus ça donne du sens à ce que je vous dis depuis le départ, comme quoi c’est le capitaine de l’équipe, et dès qu’il re-rentre dans l’équipe, même s’il y a Adrien Thomasson sur le terrain, c’est lui qui a le brassard.

L’objectif points pour la Ligue des Champions

Je pense que 61 permettra d’être 4e, jouer le barrage, et à mon avis il faudra 64. Ce n’est pas que je remets de l’ambition à l’équipe, c’est simplement qu’au vu de la proximité avec les autres équipes, je pense que 61 pour le 4e ce sera un élément et 64 au moins pour le 3e.

Des matchs décisifs qui arrivent et qui peuvent tendre le groupe ?

Pour l’instant, la seule chose qui va nous contracter, c’est le fait de nous reposer, parce que les joueurs en ont besoin. Et je trouve que partir en récupération ou en sélection, c’est-à-dire dans un autre contexte pour certains joueurs, c’est aussi capitaliser beaucoup d’énergie pour la dernière ligne droite. Et je pense que c’est un élément important de la performance.

Le programme de la trêve

Les joueurs sont au courant donc je peux vous le dire : on reprendra le jeudi 26 dans l’après-midi.

Une soirée parfaite dans la gestion des temps de jeu ?

Soirée parfaite.

La sortie de Sangaré, c’est parce qu’il n’a pas marqué un assez beau but ?

C’est une soirée parfaite.

Superstitieux de se déplacer à Lille avec 59 points ?

Et revenir avec 62 ? L’histoire serait belle (rires).

La connexion Edouard–Thauvin

Je pense qu’ils parlent le même football, ils se comprennent assez rapidement sur le terrain, ils se trouvent assez facilement. Et des fois ils ne se trouvent pas, et ça fait qu’on prend un but contre Monaco. Donc de temps en temps il y a des ruptures de réseaux, mais dans l’absolu ils se trouvent très bien. Ça ne s’explique pas, c’est une émergence de choses qu’ils font tous les deux. C’est un petit système qui fonctionne très bien, ils prennent même du plaisir à le faire et ils poussent la chose en se faisant des politesses. Il ne faut pas que ça se centre uniquement sur ce binôme-là parce qu’il y a d’autres joueurs aussi, des fois, qui sont mieux placés. Mais je pense que l’un et l’autre ont cette ouverture d’esprit.

Un mois d’avril fou, vous avez hâte ?

Bien sûr, mais j’ai aussi hâte d’y aller avec un effectif qui sera complètement ressourcé. C’est pour ça que la phase qui vient sera presque aussi importante que la préparation, et c’est selon moi un élément très important de la performance.

L’absence d’Amadou Haidara

Je me suis fait chambrer sur les réseaux, tout le monde a dit : « heureusement qu’il n’est pas médecin ». Et c’est vrai que l’information que j’avais laissait entendre qu’il allait pouvoir s’entraîner avec nous le lendemain… Il a fait un test malgré tout le matin, et il s’est avéré que ce n’était pas concluant, même si le ressenti avant la séance était plutôt positif. Il a une légère gêne aux adducteurs, mais c’est plutôt de l’ordre de la tendinite, c’est quelque chose qui vient avec la fatigue. Et c’est pour ça que je vous avais expliqué ce que je vous ai expliqué sur les temps de jeu.