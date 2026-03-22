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OGC Nice – PSG (0-4) : Luis Enrique encense une recrue et déplore un nouveau blessé 

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 07:39
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Luis Enrique (PSG)
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Luis Enrique est passé par des sentiments mitigés après le carton du PSG à Nice samedi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 (4-0).

Une victoire nette mais des sentiments partagés. Samedi, le PSG a surclassé Nice (4-0) lors de la 27e journée de Ligue 1, confirmant sa montée en puissance. Pourtant, en conférence de presse, Luis Enrique n’a pas affiché un visage totalement serein. Privé de Fabian Ruiz et de João Neves, le technicien espagnol a dû bricoler au milieu de terrain. Et son pari a fini par payer. Lancé en cours de match, le jeune Dro Fernandez a marqué les esprits.

Luis Enrique fier de Dro

En quelques minutes seulement, l’ancien crack du FC Barcelone a fait parler toute sa classe : un crochet du gauche pour éliminer Antoine Mendy, puis une finition du droit pour tromper Yehvann Diouf. Une action pleine de maîtrise, conclue dans une explosion de joie avec Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et le reste du groupe parisien.

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Luis Enrique n’a pas caché son admiration : « Je ne suis pas surpris. Il a seulement 18 ans mais son foot s’adapte parfaitement à ce que nous voulons. L’une de ses principales qualités, c’est cette capacité à faire des appels comme il l’a fait ce soir dans la surface adverse. »

« Ça a tiré un peu »

Un vrai rayon de soleil dans la soirée du PSG. Mais rapidement, l’enthousiasme est retombé. Car dans le même temps, le PSG a perdu Senny Mayulu sur blessure. Le milieu de 19 ans, tout juste de retour après un mois d’absence, a dû céder sa place avant la pause, visiblement touché au mollet.

Lucas Beraldo est entré pour le remplacer. Une rechute inquiétante confirmée après la rencontre. « Ça a tiré un peu », a confié le joueur, selon Guillaume Hoarau sur Ligue 1+. Entre révélation prometteuse et nouveau coup dur physique, le PSG avance… mais reste sous tension.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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