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[23:04]OGC Nice – PSG (0-4) : Paris répond très fort au RC Lens et reprend la tête de Ligue 1
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FRANCE

OGC Nice – PSG (0-4) : Paris répond très fort au RC Lens et reprend la tête de Ligue 1

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 23:04
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Après la grosse victoire du RC Lens face à Angers vendredi soir (5-1), le PSG était obligé de réagir, et a retrouvé son rythme en championnat ce samedi soir en s’imposant largement sur le terrain de l’OGC Nice (4‑0) lors de la 28ᵉ journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux Parisiens de reprendre la tête du classement, mettant fin à la courte période où ils étaient devancés par le Racing.

Une maîtrise totale du match

Dès le coup d’envoi, le PSG a imposé son rythme. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement pris le contrôle du ballon, multipliant les offensives et mettant Nice en difficulté. La première réalisation est intervenue à la 42ᵉ minute grâce à Nuno Mendes, qui a transformé un penalty obtenu après une main dans la surface.

Au retour des vestiaires, le PSG a confirmé sa domination. Les Parisiens ont marqué trois autres buts, signés Doué (49e), Dro Fernández (81e) et Zaïre‑Emery (85e), scellant la victoire avec autorité.

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Une victoire qui fait du bien au classement

Avec ce succès, le PSG remporte sa 19ᵉ victoire en championnat cette saison et reprend la tête de la Ligue 1 avec un avantage d’un point sur Lens, et un match en moins. Cette victoire est stratégique, car elle permet aux Parisiens de renforcer leur position dans la course au titre juste avant la trêve.

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