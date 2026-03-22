PSG : un ancien Parisien pris en flagrant délit avec l’ex d’une star du Real Madrid

Une photo a récemment enflammé les réseaux sociaux, laissant croire que Thomas Tuchel, ancien coach du PSG (2018-2020), aurait été aperçu en compagnie d’Iris Law, l’ex-petite amie de Trent Alexander-Arnold.

Ces dernières heures, une rumeur surprenante a enflammé les réseaux sociaux : selon plusieurs publications virales, l’entraîneur anglais et ancien du PSG Thomas Tuchel (52 ans) serait actuellement en couple avec Iris Law (25 ans), l’ex‑petite amie du footballeur de Trent Alexander-Arnold (27 ans), joueur star du Real Madrid. Mais que dit réellement la vérité derrière cette histoire qui circule partout en ligne ?

La rumeur qui a fait le buzz

Une photo laisse apercevoir Thomas Tuchel sur un bateau en compagnie de Iris Law, suscitant immédiatement des spéculations sur une liaison. Ces publications ont attiré l’attention à cause du contexte : Alexander‑Arnold, figure internationale du Real Madrid, a récemment vécu une période médiatique difficile, ce qui a alimenté les théories des internautes. Il n’a d’ailleurs pas été convoqué en sélection par Tuchel.

Mais cette rumeur est fausse. La photo qui circule tronque une image ancienne de Tuchel avec sa femme actuelle — mais ce n’est pas Iris Law, et il ne s’agit d’aucune manière d’une relation récente entre eux.

Thomas Tuchel, de son côté, est en couple depuis 2022 avec la Brésilienne Natalie Max, femme d’affaires et mère de deux enfants. Leur relation a déjà été rendue publique bien avant l’apparition de cette rumeur.

Et Iris Law dans tout ça ?

Iris Law, ancienne petite amie de Trent Alexander‑Arnold, n’est plus avec lui depuis fin 2024. Leur relation avait fait parler à l’époque en raison de sa visibilité médiatique (Iris est mannequin et fille de l’acteur Jude Law).

Depuis, Alexander‑Arnold a eu une relation publique avec l’influenceuse Estelle Behnke, avant que celle‑ci ne se termine en mars 2026.