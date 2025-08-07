FC Nantes Mercato : l’OM out, un club de L1 a la voie royale pour Abline ! 
FC Nantes Mercato : l’OM out, un club de L1 a la voie royale pour Abline ! 

Matthis Abline (FC Nantes)
Bastien Aubert
7 août 2025

Le FC Nantes continue d’animer ce mercato estival, avec une stratégie claire : renflouer ses caisses tout en gardant la main sur ses meilleurs éléments. Mais pour Matthis Abline (22 ans), l’avenir s’écrit dans le suspense, alors que l’OM se retire du dossier.

🟥 Rumeur

Le mercato du FC Nantes fait beaucoup parler, et pas seulement pour ses arrivées. Le club de Waldemar Kita a déjà enregistré plusieurs départs importants ces dernières semaines : Nathan Zézé, Moses Simon, Douglas Augusto, Jean-Charles Castelletto ou encore Pedro Chirivella ont quitté les Canaris, rapportant au total près de 40 millions d’euros. Une manne financière non négligeable qui permet au FC Nantes de souffler dans un contexte économique tendu pour le football français.

Pourtant, l’aventure n’est pas terminée. Matthis Abline, meilleur buteur nantais la saison passée avec 11 réalisations toutes compétitions confondues, reste au cœur des rumeurs. Courtisé à l’été par plusieurs clubs – dont Lille, le Paris FC, certains clubs étrangers et surtout l’OM –, son avenir est loin d’être fixé à trois semaines de la fin du mercato.

Selon L’Équipe, les rumeurs à son sujet se sont calmées, mais cela ne signifie pas qu’un départ est exclu. Au contraire, la possibilité que le buteur des Espoirs quitte le FC Nantes dans les derniers jours du marché reste bien réelle. Kita, toujours maître de ses décisions, ne souhaite pas brader son attaquant phare. Les récents transferts ont permis au club de ne pas être dans l’urgence, et le prix demandé pour Abline est conséquent : entre 20 et 30 millions d’euros minimum.

Un montant qui pourrait refroidir certains prétendants. L’OM, après avoir renforcé son secteur offensif avec les arrivées d’Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, a clairement abandonné cette piste. De son côté, le Paris FC reste un candidat à surveiller, tandis que d’autres clubs, en France et à l’étranger, pourraient se manifester.

Dans les semaines à venir, le FC Nantes devra jongler entre gestion financière et ambitions sportives, avec le poids d’un possible départ de son meilleur buteur. L’été est loin d’être terminé, et le dernier acte du mercato pourrait réserver encore bien des surprises.

« Le coup d’œil de But FC »

« Même si le FC Nantes n’est pas forcément vendeur, Matthis Abline (22 ans) pourrait bel et bien quitter les Canaris cet été. On l’a vu avec Nathan Zézé, parti en Arabie Saoudite, une offre mirobolante ne se refuse pas. »

