FC Barcelone : Rashford réussit un premier tour de force dans le vestiaire
FC Nantes : les supporters ont frappé un premier grand coup cet été !

L'ambiance a parfois été tendue avec la Brigade Loire au FC Nantes.
Bastien Aubert
7 août 2025

Malgré des exercices précédents éprouvants, les supporters du FC Nantes affichent une fidélité et une passion intactes. Plus de 13 000 abonnés ont déjà choisi de soutenir les Canaris pour la saison 2025-2026, un signe fort qui donne de l’ambition au club.

Le terrain devra confirmer, mais dans les tribunes, l’ambiance est déjà au rendez-vous au FC Nantes. À la Jonelière, le message est clair : patience et confiance sont de mise. L’entraîneur Luis Castro, soutenu par la direction, travaille à bâtir un projet sur la durée avec un effectif rajeuni, porté par plusieurs jeunes talents prometteurs. 

« Le terrain va parler », répètent-ils en interne, selon L’Équipe, conscients que le succès ne s’impose pas du jour au lendemain, mais que la qualité et la cohésion peuvent émerger progressivement. Du côté des supporters, cette attente ne se traduit pas par une quelconque résignation. Bien au contraire, leur mobilisation est remarquable. 

Après plusieurs saisons difficiles sur le plan sportif, le quotidien sportif précise qu’ils sont plus de 13 000 à avoir renouvelé leur abonnement, un chiffre qui pourrait même encore augmenter. Cette fidélité témoigne d’un attachement profond au club et d’une envie de voir le FC Nantes retrouver sa place parmi les grands.

