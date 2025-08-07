L’attaquant Amady Camara (Sturm Graz) et l’ailier Mayckel Lahdo (AZ) devraient officiellement être prêtés au FC Nantes demain, après avoir passé leur visite médicale.

🟩 Accord proche

Samedi, le FC Nantes dispute un ultime match amical, contre le Paris FC. Amady Camara et Mayckel Lahdo ne devraient pas jouer mais ils assisteront certainement à la rencontre et seront déjà joueurs de la Maison Jaune. En effet, Ouest-France assure ce jeudi soir que l’ailier suédois est déjà arrivé en Loire-Atlantique pour y passer sa visite médicale alors que l’attaquant malien devrait arriver demain après avoir résolu ses problèmes de passeport.

Ils devraient être aptes pour jouer contre le PSG

Le quotidien régional explique que Lahdo a passé une partie de sa visite médicale, la suite est prévue pour demain. Il devrait être rejoint par Camara, qui passera également les tests d’usage demain. Quand les résultats tomberont, le FC Nantes devrait officialiser leur arrivée dans la foulée. Pour les deux, il s’agira d’un prêt avec option d’achat d’un montant identique : 4 M€.

Luis Castro devrait pouvoir compter sur les deux joueurs pour l’entame du championnat, le dimanche 17 août, à la Beaujoire, face au Paris Saint-Germain. Un baptême du feu.