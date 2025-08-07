Après Warmed Omari et Kazeem Olaigbe, c’est au tour de Baptiste Santamaria de quitter le Stade Rennais. Le milieu de terrain s’est engagé avec Valence.

🟦 Officiel

Belle journée de dégraissage pour le Stade Rennais ! Trois joueurs ont quitté la Piverdière ce jeudi. Cela a commencé avec Warmed Omari, qui s’est engagé avec Hambourg. Ensuite, Kazeem Olaigbe a signé avec Trabzonspor. Et ce soir, c’est Baptiste Santamaria qui s’en va. Le milieu de terrain s’est engagé pour deux ans avec Valence. Il était arrivé à Rennes en 2021 après une expérience ratée à Fribourg.