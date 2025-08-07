Le Stade Rennais poursuit l’allègement de son effectif. Le départ de Warmed Omari (25 ans) vient d’être officialisé, direction la Bundesliga !

Warmed Omari quitte la Bretagne. Le défenseur central de 25 ans s’est engagé ce jeudi avec Hambourg, pensionnaire de Bundesliga, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Ces derniers mois, la hiérarchie en défense centrale s’était durcie. Derrière les cadres et les nouveaux venus, son temps de jeu s’annonçait limité la saison prochaine.

À moins d’un an de la Coupe d’Afrique des Nations, le choix d’un départ pour relancer sa carrière semble donc logique. Hambourg, qui retrouve l’élite allemande cette saison, cherchait un profil athlétique et expérimenté pour renforcer sa ligne défensive. Le deal pourrait devenir définitif en cas de saison réussie, grâce à l’option d’achat intégrée au prêt.

Pour Rennes, ce départ s’inscrit dans une volonté de restructurer l’effectif, alléger la masse salariale et faire de la place pour d’éventuelles recrues. D’autres mouvements sont attendus d’ici la fin du mois d’août, dans les deux sens.