Après Warmed Omari ce matin, c’est au tour de Kazeem Olaigbe de quitter le Stade Rennais. L’ailier belge prend la direction de Trabzonspor.

🟦 Officiel

Six mois après avoir posé ses valises en Bretagne, Kazeem Olaigbe les a déjà refaites ! L’ailier belge quitte le Stade Rennais pour Trabzonspor. Arrivé en provenance du Club Bruges à la toute fin du mercato hivernal, il n’a pas convaincu Habib Beye, qui l’avait ciblé après une défaite à Toulouse (1-2) pour son manque d’investissement sur le terrain. Sachant que l’entraîneur est resté au SRFC, son sort semblait scellé au Roazhon Part.

Olaigbe avait été recruté pour un peu plus de 5 M€ en février. L’indemnité de son transfert en Turquie n’a pas été précisée mais elle devrait tourner aux alentours de cette somme. Olaigbe est le deuxième transfert officialisé ce jeudi par le Stade Rennais après Warmed Omari.