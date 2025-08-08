ASSE Mercato : une recrue officialisée en défense !
FC Nantes Mercato : après Lahdo et Camara, la priorité de Castro dévoilée !

Luis Castro (FC Nantes)
Bastien Aubert
8 août 2025

Alors que le FC Nantes accueille deux jeunes attaquants prometteurs, Emmanuel Merceron dévoile la vraie priorité du club : renforcer l’expérience pour accompagner la jeunesse.

🟧 Piste crédible

Le mercato du FC Nantes prend forme avec l’arrivée de deux jeunes attaquants, Mayckel Lahdo et Amady Camara. Deux profils polyvalents, au fort potentiel, qui suscitent à la fois de l’enthousiasme et quelques interrogations avant leur officialisation.

Emmanuel Merceron, observateur attentif du FC Nantes, analyse cette dynamique : « Deux attaquants polyvalents qui arrivent. C’est bien. Je connais Lahdo, mais pas du tout Camara. Ils sont jeunes, à fort potentiel. Est-ce qu’on a besoin d’encore tant de jeunesse ? Mais si ça prend, on peut se régaler. »

Cependant, l’insider souligne aussi un manque : « J’aurais aimé un des 2 ailiers avec une expérience solide. Il va manquer 1 ou 2 joueurs d’expérience derrière maintenant, avant d’autres potentiels départs. »

Une à deux recrues d’expérience en défense ?

Le message est clair : le FC Nantes mise sur la jeunesse, mais doit désormais équilibrer cet effectif en y intégrant des cadres capables de guider les nouveaux venus. Une stratégie essentielle pour éviter les errances d’une équipe trop tendre.

Dans ce contexte, la prochaine priorité du mercato semble être la recherche de joueurs expérimentés, capables de stabiliser l’équipe et de faire la différence dans les moments clés de la saison. Luis Castro et son staff auront donc à cœur de renforcer cet équilibre entre talent brut et maturité.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le FC Nantes continue sa construction avec pragmatisme, espérant que ce savant mélange donnera ses fruits sur le terrain. Reste à savoir si l’alchimie prendra dès l’entame de la saison pour s’éviter quelques frayeurs par la suite. »

FC NantesMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

