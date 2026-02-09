Malgré des vents contraires, Pierre Ménès voit une défaite encourageante du FC Nantes contre l’OL ce samedi à la Beaujoire (0-1).

Samedi à La Beaujoire, le FC Nantes s’est incliné face à l’OL (0-1). Une nouvelle défaite qui aurait pu sonner comme un nouveau coup dur dans une saison déjà compliquée. Pourtant, Pierre Ménès a choisi de voir le verre à moitié plein, trouvant des points positifs à retenir pour la course au maintien.

Une fin de match prometteuse

Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a insisté sur la prestation finale des Canaris. « Les Nantais ont bien fini le match, El Arabi a inquiété Greif à quelques reprises, avec trois poteaux aussi », a-t-il souligné. Des situations dangereuses qui montrent que le FC Nantes peut encore créer du jeu et poser des problèmes aux équipes adverses, même contre des formations supérieures.

Une défaite porteuse d’espoir

Pour Ménès, cette défaite n’efface pas tout. « C’est une défaite de plus pour Nantes, qui plus est à La Beaujoire, mais c’est une prestation porteuse au moins d’un certain espoir. » Même battus, les Nantais ont montré des signes encourageants, capables de mettre leur adversaire sous pression et de se créer des occasions franches.

Un message clair pour le vestiaire

La conclusion est simple : si le FC Nantes veut s’accrocher au maintien, ces performances, même dans la défaite, sont précieuses. Elles permettent de nourrir la confiance et de préparer les prochains matchs avec une certaine dynamique positive. Prochain match : vendredi à Monaco (21h05).