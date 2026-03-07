À LA UNE DU 7 MAR 2026
FC Nantes – Angers : Kantari valide un choix fort des supporters dans son onze 

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 08:17
💬 Commenter
Matthis Abline (FC Nantes)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Pour la réception du SCO d’Angers (17h), Matthis Abline devrait retrouver une place de titulaire dans le onze du FC Nantes.

But Football Club a publié un récent sondage et vous avez été 81,3% à miser sur un retour de Matthis Abline dans le onze de départ du FC Nantes. Selon L’Équipe, ce devrait être le cas face à Angers (17h), alors que Kelvin Amian pourrait remplacer Chidozie Awaziem en défense centrale et que Rémy Cabella pourrait s’insérer au milieu de terrain pour renforcer la créativité et la circulation de balle. Ces choix montrent la volonté d’Ahmed Kantari d’apporter de la fraîcheur et de la solidité dans la composition, en combinant jeunesse et expérience pour contrer les initiatives angevines. Le milieu densifié à 5 serait conservé autour du précieux Mohamed Kaba.

Parcage plein pour Angers

De son côté, Angers sera représenté par au moins 1 200 supporters, malgré un arrêté préfectoral interdisant de se déplacer avec des signes distinctifs dans Nantes. Après deux victoires historiques face aux Canaris (4-1 à Kopa et 1-0 à la Beaujoire), les Angevins espèrent enchaîner pour valider quasiment leur maintien en Ligue 1. Le retour d’Hervé Koffi dans le but et de Branco Van den Boomen dans l’entrejeu devrait redonner de l’allant à l’équipe, qui reste sur trois défaites aux contenus décevants.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Perspectives et préparation

La présence de ces joueurs clés peut renforcer la stabilité et la créativité pour un match crucial en déplacement. Prosper Peter, lui, restera absent pour blessure, limitant légèrement les options du SCO. Les supporters le savent : le match entre le FC Nantes et Angers représente un test majeur pour les deux équipes. Le FCN doit profiter du retour d’Abline et des ajustements de Kantari pour recréer une dynamique de maintien alors qu’Angers cherchera à l’assurer dès ce samedi à La Beaujoire. Coup d’envoi à 17h.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

