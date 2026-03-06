Le FC Nantes est confronté à un vrai défi avant la réception du SCO d’Angers à La Beaujoire (samedi, 17h).

Le danger arrive de partout pour le FC Nantes. Samedi (17h), les Canaris accueillent Angers dans un match déjà primordial pour tenter de relancer une dynamique en vue du maintien en Ligue 1 en fin de saison. Mais plusieurs éléments viennent déjà compliquer la tâche d’Ahmed Kantari.

Un arbitre qui ne réussit pas aux Canaris

Tout d’abord, la rencontre sera dirigée par Willy Delajod. Et l’historique n’est pas vraiment rassurant pour les supporters nantais. Lorsque l’arbitre français a officié les matches du FC Nantes (17 fois), le bilan est assez lourd : 4 victoires, 4 nuls et surtout 9 défaites. Une statistique qui alimente forcément une certaine méfiance du côté de la Beaujoire. À noter que Delajod n’a pourtant expulsé qu’un seul Nantais durant cette période. C’était en 2019 lors d’un match contre SM Caen, lorsque Andrei Girotto avait reçu un carton rouge. La dernière fois que l’arbitre de 33 ans avait dirigé un match des Canaris remonte au 15 septembre 2024. Ce jour-là, le FC Nantes s’était incliné à domicile contre le Stade de Reims (1-2). Mauvais présage ?

Le souvenir du naufrage à l’aller

De son côté, Angers ne débarque pas non plus dans une grande confiance. Les joueurs d’Alexandre Dujeux restent sur trois défaites consécutives, dont la dernière sur la pelouse de AS Monaco (2-0). Malgré cette mauvaise série, les Angevins occupent toujours la 12e place du classement et disposent d’une marge confortable avec 12 points d’avance sur Nantes. Mais pour les Canaris, un autre souvenir reste encore très douloureux. Lors du match aller, le 12 décembre dernier, le SCO avait infligé une véritable correction au FC Nantes (4-1). Une rencontre qui correspondait d’ailleurs aux débuts de Kantari sur le banc des Canaris. Ce soir-là, ses joueurs avaient complètement sombré, baladés dans tous les secteurs du jeu par le SCO. Autant dire que la revanche est très attendue à La Beaujoire.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)