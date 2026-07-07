De retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian continue d’impulser un nouvel élan à La Jonelière, parfois en grimaçant…

Michel Der Zakarian est de retour sur le banc du FC Nantes et les premières images de la préparation estivale ne passent pas inaperçues.

Der Zakarian impõe déjà sa rigueur au FC Nantes

Pour lancer le début de la troisième semaine de préparation, le club a partagé plusieurs clichés de ses séances d’entraînement sous une forte chaleur. Et un détail a rapidement attiré l’attention des supporters : le visage fermé et très sérieux de Michel Der Zakarian.

Sur les images, l’entraîneur du FC Nantes apparaît particulièrement concentré, l’air grave, parfois même en train de grimacer, observant attentivement les exercices de ses joueurs. Une attitude qui reflète parfaitement son exigence et son approche très rigoureuse du travail.

Le FC Nantes est entré dans une nouvelle phase

Dans un contexte de reprise intense, avec des séances physiques éprouvantes et une météo pesante, le technicien franco-arménien semble déjà avoir mis tout le monde dans le rythme. Son staff, lui, paraît un peu plus détendu, mais l’ambiance globale reste studieuse et appliquée.

Du côté des joueurs, aucun signal d’alerte : le groupe semble investi et concerné, avec une volonté claire de répondre aux exigences du coach pour préparer au mieux la saison à venir. Mais cette image d’un Der Zakarian fermé et ultra concentré illustre surtout une chose : le FC Nantes est entré dans une nouvelle phase, plus stricte, plus intense, où chaque détail compte. Une préparation sous haute tension, où le sérieux du coach pourrait bien devenir la nouvelle norme à La Jonelière.