Après son match cauchemardesque sur la pelouse de Nice, Arnaud Bodart a été soutenu par Bruno Genesio, coach du LOSC.

Mercredi, lors de la défaite 2-0 du LOSC contre Nice, Arnaud Bodart a vécu une soirée très compliquée à l’Allianz Riviera. Titularisé à la dernière minute à la place de Berke Özer, malade, le gardien belge, arrivé cet été en provenance du FC Metz, a été en difficulté.

Après des relances prometteuses en début de match, il a commis une erreur sur une sortie qui a permis à Sofiane Diop d’ouvrir le score avec une panenka. Par la suite, plusieurs relances approximatives ont failli provoquer d’autres buts, et Bodart n’a pas réussi à se reprendre jusqu’au coup de sifflet final.

Bodart soutenu par Genesio

Seul face aux supporters lillois pour les saluer après le match, il a reçu le soutien de quelques coéquipiers, notamment Nathan Ngoy, et de l’entraîneur Bruno Genesio. Ce dernier a insisté sur la situation exceptionnelle du gardien : « Je ne vais pas commenter les performances individuelles. Mais ce n’était pas facile pour Arnaud. Il a appris à 17 heures qu’il allait jouer, quand Berke nous a prévenus qu’il n’était pas apte. On gagne ensemble, on perd ensemble, c’est ma façon de voir le football. »

Il a ajouté : « Arnaud sait ce qu’on pense de lui. C’est comme ça, ça fait partie des choses qu’on vit dans une saison. Je pense que même en ayant encaissé ce premier but, on avait la place d’au moins revenir au score, ce qu’on n’a pas su faire. Il n’y a pas un seul responsable de la défaite, on l’est tous. »