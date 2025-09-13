C’était déjà évoqué il y a quelques mois, et cela a été confirmé par Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens. Le club artésien va changer d’équipementier, cinq ans après l’arrivée de Puma.

Un grand changement en vue pour le RC Lens ! Comme relayé sur notre site le 30 avril dernier, après cinq saisons sous le signe de Puma, le club s’apprête à tourner une page et à retrouver un partenaire historique. À partir de la saison 2026-2027, le club artésien s’habillera à nouveau en Adidas, équipementier de 1974 à 1994, puis de 2011 à 2014.

Pour La Voix du Nord, Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, a confirmé cette transition tout en rendant hommage au travail accompli avec Puma : « Oui, nous allons procéder à un changement d’équipementier. Il faut saluer ce qui a été fait avec Puma, notre équipementier qui, pendant cinq ans, a participé au renouveau du Racing. C’était la rencontre entre deux challengers : le Racing-club de Lens, qui retrouvait la Ligue 1 avec une soif de réussir, et Puma qui était un challenger sur son marché, ayant envie de faire quelque chose de nouveau et de disruptif. »

Le dernier maillot domicile du RC Lens sous Adidas (photo : Football Kit Archive)

« Un équipementier qui a une histoire commune avec le RC Lens »

Le dirigeant a également souligné l’agilité et la créativité dont Puma a fait preuve, notamment sur le plan commercial et dans le design des maillots : « Avec Puma, nous avons effectué de magnifiques campagnes, a-t-il insisté. Les équipes de Puma ont fait preuve d’une agilité fantastique, notamment avec la confection du maillot de la Ligue des champions 2023-2024, lancé en moins de trois mois. Ce maillot était un maillot revival d’un maillot iconique : celui de la participation à la Ligue des champions 2002-2003. Le RC Lens et Puma, c’est une histoire mutuelle fabuleuse. Mais cette histoire va prendre fin. »

Benjamin Parrot a préféré ne pas dévoiler officiellement le nom du futur équipementier avant la fin du contrat en cours, mais a laissé entendre la direction prise par le club : « Nous allons effectivement nous engager avec un équipementier qui a une histoire commune avec le RC Lens, sous la forme d’un contrat de cinq ans. » La collaboration avec Adidas s’étendra donc jusqu’à la saison 2030-2031, marquant un retour aux sources pour le club lensois.