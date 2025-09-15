Le jeune défenseur central Joan Martinez (18 ans), grande promesse du centre de formation, a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2029.

La veille de son retour en Champions League, face à l’OM, le Real Madrid a prolongé Joan Martinez. Ce jeune défenseur central de 18 ans est l’une des plus grandes promesses de la cantera. Il y a un an, alors que les blessures s’accumulaient au niveau de l’arrière-garde, Carlo Ancelotti était prêt à lui donner sa chance. Mais au moment où la Liga allait commencer le pauvre Martinez s’était lui aussi gravement blessé ! Il a mis quasiment un an à revenir à son meilleur niveau.

Le Real Madrid, qui compte sur lui pour les années à venir, même s’il a recruté Dean Huijsen dans son secteur, lui a offert une prolongation de contrat jusqu’en 2029. Assortie d’une clause libératoire de 150 M€. Joan Martinez a signé son contrat aujourd’hui.