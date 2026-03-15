OM : énorme malaise pour Tudor à Tottenham, De Zerbi a donné sa réponse aux Spurs

L’actualité de Tottenham prend une tournure particulière ces derniers jours. Entre une séquence devenue virale impliquant son entraîneur Igor Tudor et les rumeurs autour de l’ancien coach de l’OM Roberto De Zerbi, le club londonien traverse une période agitée. Une situation qui, indirectement, renvoie encore une fois à l’OM.

Igor Tudor crée le buzz avant Liverpool – Tottenham

Avant la rencontre de Premier League entre Liverpool et Tottenham, une scène inattendue a amusé les supporters. Sur les images captées avant le coup d’envoi, Igor Tudor semble saluer un membre du staff des Spurs… en pensant qu’il s’agit de l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot.

Le technicien croate aurait en réalité confondu Slot avec un employé du club londonien, lui tapant l’épaule avant de comprendre la méprise et de se diriger vers le vrai banc de Liverpool. La séquence, rapidement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions et moqueries chez les supporters.

Un épisode léger… mais qui intervient dans un contexte beaucoup moins drôle pour Tudor.

Une pression énorme sur l’ancien entraîneur de l’OM

Arrivé récemment sur le banc de Tottenham, Igor Tudor traverse un début d’aventure très compliqué. Le technicien croate a enchaîné plusieurs mauvais résultats et son avenir est déjà discuté en interne.

Le nul arraché à Anfield grâce à un but tardif de Richarlison (1-1) a certes permis aux Spurs de stopper une mauvaise série, mais la situation reste fragile.

Et dans les coulisses, les dirigeants londoniens auraient déjà commencé à réfléchir à la suite.

Roberto De Zerbi, ancien coach de l’OM, dans le viseur

Parmi les profils étudiés par Tottenham, un nom ressort : celui de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, libre depuis son départ de l’OM en février, est très apprécié en Premier League.

Mais selon plusieurs informations, De Zerbi ne serait pas pressé de replonger. Le technicien préférerait attendre la fin de saison avant de prendre une décision concernant son avenir.

Un timing qui pourrait compliquer les plans des Spurs, surtout si la pression autour de Tudor continue d’augmenter dans les prochaines semaines.

L’OM encore au centre de l’histoire

Une situation qui rappelle à quel point les trajectoires d’entraîneurs peuvent se croiser rapidement dans le football européen. Et qui montre aussi que, même loin du Vélodrome, l’actualité de l’OM continue d’avoir un écho jusque dans les coulisses de la Premier League.