OM : Roberto De Zerbi toujours en lice pour remplacer un ex-coach marseillais

Le nom de Roberto De Zerbi continue de circuler sur le marché des entraîneurs européens. Et cette fois, c’est du côté de Tottenham Hotspur que le technicien italien pourrait rebondir… pour succéder à un ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

En difficulté à Londres, Igor Tudor voit son avenir sur le banc des Spurs sérieusement compromis.

Igor Tudor au bord du précipice

Arrivé avec l’objectif de redresser la situation, Igor Tudor n’a jamais réussi à convaincre. Les résultats sont catastrophiques et la défaite récente contre Atlético de Madrid en UEFA Champions League (5-2) a encore aggravé son cas.

Mais plus que les résultats, c’est la rupture avec son vestiaire qui semble avoir scellé son sort.

La polémique est née mardi soir lorsque le coach croate a décidé de remplacer son gardien Antonín Kinský après seulement 17 minutes de jeu. Une décision jugée brutale par les observateurs et très mal vécue en interne.

Selon plusieurs médias anglais, les joueurs auraient été choqués par le traitement réservé à leur coéquipier, accentuant encore un peu plus la fracture entre l’entraîneur et son groupe.

Tottenham prépare déjà l’après-Tudor

Face à cette situation explosive, les dirigeants de Tottenham Hotspur ont déjà commencé à chercher son successeur.

Selon la presse britannique, l’idée serait d’abord de nommer un entraîneur intérimaire capable de stabiliser l’équipeavant de lancer un nouveau projet à l’été.

Parmi les pistes étudiées, un nom ressort pour jouer les pompiers de service :

Sean Dyche, libre récemment après son passage à Nottingham Forest.

Mais pour le long terme, les Spurs viseraient des profils beaucoup plus ambitieux.

Roberto De Zerbi dans la short-list

Selon le Telegraph, Roberto De Zerbi fait partie des entraîneurs appréciés par la direction londonienne.

Connu pour son style de jeu offensif et sa capacité à développer des projets attractifs, l’Italien possède une excellente réputation en Europe.

Autre piste évoquée : le retour de Mauricio Pochettino, ancien coach emblématique du club et toujours très apprécié par les supporters. Actuellement sélectionneur des États-Unis, il pourrait redevenir disponible après la 2026 FIFA World Cup.

Une nouvelle opportunité pour De Zerbi ?

Si la situation se confirme, Igor Tudor pourrait quitter Londres très rapidement, peut-être même après le match face à Liverpool FC ou après la manche retour contre l’Atlético de Madrid.

Une chose est sûre : Tottenham ne veut pas revivre les erreurs récentes commises avec Thomas Frank puis Tudor.

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi apparaît comme l’un des profils les plus séduisants pour lancer un nouveau cycle.