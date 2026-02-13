OM : Tottenham a un plan improbable avec Igor Tudor, De Zerbi et Pochettino en salle d’attente !

À Londres, les supporters des Spurs n’en reviennent toujours pas. Après avoir remercié Thomas Frank, plombé par de mauvais résultats et une 16e place en Premier League, Tottenham mise sur un scénario rarement vu. Un duo d’ex de l’OM est au cœur d’un plan transitoire conçu par la direction : Igor Tudor arrive en intérim tandis que les regards sont déjà braqués sur l’été prochain.

Pourquoi Tottenham change de cap en plein milieu de saison ?

Aujourd’hui, la tendance est claire chez les grands clubs en crise : recourir à une solution temporaire pour gagner du temps. L’OM l’a montré il y a peu, et Tottenham suit cette voie. L’éviction soudaine de Thomas Frank, incapable d’enrayer la spirale négative, a obligé le président Daniel Levy à revoir ses plans. Plutôt que de panser la blessure à coup de promesses de long terme, les Spurs optent pour un intérim audacieux – quitte à surprendre tout le monde sur le marché des entraîneurs.

Igor Tudor, une solution intérimaire de quatre mois

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe du côté de White Hart Lane. Selon The Athletic, Igor Tudor, tacticien croate au style offensif et passé remarqué à la Juventus, prendra la barre pour quatre mois, sans la moindre option de prolongation. C’est un contrat court, sans filet, pensé comme un véritable pont entre deux cycles. L’ascension de Tudor, connu pour ses choix tactiques tranchés et sa capacité à dynamiter un vestiaire, est ainsi reconnue, même si cette solution semble marquer un manque de confiance sur le long terme.

Les véritables ambitions des Spurs pour l’été prochain

Derrière ce choix par défaut, la stratégie se précise : Daniel Levy veut frapper fort à l’intersaison. Roberto De Zerbi, brillant à la tête de Brighton, figure en tête de liste pour prendre les commandes en juin avec Mauricio Pochettino, l’homme qui avait mené Tottenham en finale de Ligue des champions. Mais l’Argentin ne sera pas libre avant la fin du Mondial 2026, en poste actuellement avec la sélection des États-Unis. Ce coup de poker traduit une volonté ferme de ne pas précipiter les choses, quitte à revoir ses ambitions à court terme. A voir toutefois si Tudor n’en profitera pas pour s’installer, en cas de bons résultats…