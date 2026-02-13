À LA UNE DU 13 FéV 2026
[20:56]Stade Rennais  : les recalés d’Habib Beye tiennent déjà leur revanche, ils ont fait chuter le PSG !
[20:30]OM : Tottenham a un plan improbable avec Igor Tudor, De Zerbi et Pochettino en salle d’attente !
[20:00]ASSE Mercato : un club déploie le tapis rouge à Eirik Horneland !
[19:30]OL : Paulo Fonseca rappelle à l’ordre Endrick après son expulsion polémique au FC Nantes
[19:00]Stade Rennais – PSG : les Ultras rennais se payent la direction et Habib Beye !
[18:30]FC Barcelone : Arbeloa et le Real Madrid se vengent d’Hansi Flick, Laporta monte au créneau
[18:11]Guingamp – ASSE : des surprises dans le groupe de Montanier
[18:00]ASSE : Montanier aimerait ressembler à deux anciens cracks du Real Madrid et du FC Barcelone
[17:40]OM, OL : Paulo Fonseca commente le départ de Roberto De Zerbi
[17:00]OM : Abardonado livre ses vérités sur Roberto De Zerbi
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Tottenham a un plan improbable avec Igor Tudor, De Zerbi et Pochettino en salle d’attente !

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 20:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

À Londres, les supporters des Spurs n’en reviennent toujours pas. Après avoir remercié Thomas Frank, plombé par de mauvais résultats et une 16e place en Premier League, Tottenham mise sur un scénario rarement vu. Un duo d’ex de l’OM est au cœur d’un plan transitoire conçu par la direction : Igor Tudor arrive en intérim tandis que les regards sont déjà braqués sur l’été prochain.

Pourquoi Tottenham change de cap en plein milieu de saison ?

Aujourd’hui, la tendance est claire chez les grands clubs en crise : recourir à une solution temporaire pour gagner du temps. L’OM l’a montré il y a peu, et Tottenham suit cette voie. L’éviction soudaine de Thomas Frank, incapable d’enrayer la spirale négative, a obligé le président Daniel Levy à revoir ses plans. Plutôt que de panser la blessure à coup de promesses de long terme, les Spurs optent pour un intérim audacieux – quitte à surprendre tout le monde sur le marché des entraîneurs.

Igor Tudor, une solution intérimaire de quatre mois

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe du côté de White Hart Lane. Selon The Athletic, Igor Tudor, tacticien croate au style offensif et passé remarqué à la Juventus, prendra la barre pour quatre mois, sans la moindre option de prolongation. C’est un contrat court, sans filet, pensé comme un véritable pont entre deux cycles. L’ascension de Tudor, connu pour ses choix tactiques tranchés et sa capacité à dynamiter un vestiaire, est ainsi reconnue, même si cette solution semble marquer un manque de confiance sur le long terme.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les véritables ambitions des Spurs pour l’été prochain

Derrière ce choix par défaut, la stratégie se précise : Daniel Levy veut frapper fort à l’intersaison. Roberto De Zerbi, brillant à la tête de Brighton, figure en tête de liste pour prendre les commandes en juin avec Mauricio Pochettino, l’homme qui avait mené Tottenham en finale de Ligue des champions. Mais l’Argentin ne sera pas libre avant la fin du Mondial 2026, en poste actuellement avec la sélection des États-Unis. Ce coup de poker traduit une volonté ferme de ne pas précipiter les choses, quitte à revoir ses ambitions à court terme. A voir toutefois si Tudor n’en profitera pas pour s’installer, en cas de bons résultats…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot